WRC’yi Toyota Gazoo Racing takımı lider tamamladı!

Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing, aralarında Türkiye etabının da bulunduğu 13 yarış sonunda 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın “markalar şampiyonu” olmayı başardı.

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Avustralya Rallisi'nde “Üreticiler Şampiyonu” olarak başarısını taçlandırdı. 18 yıl aradan sonra WRC'ye geri dönen Toyota, ikinci yılında böyle şampiyonluğa imza atarak prestijli bir başarı elde etti.

Jari-Matti Latvala, Avustralya Rallisi'nin kazanan isim olurken, co-pilotu Miikka Anttila ile birlikte hatasız bir yarış çıkararak, 32.5 saniye farkla bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bu zafer, aynı zamanda Toyota'nın 2018'deki beşinci galibiyeti oldu. Son gün çamurlu ve kaygan orman etaplarının öne çıktığı rallide, Lappi ise dördüncü olarak şampiyonluğa katkı sağladı. Son günün zorlu şartları rallide bazı pilotların yolda kalmasına yol açarken, Pilotlar Şampiyonluğu için yarışan Tanak da, son etaplarda kaza yaparak ralliye veda etmek zorunda kaldı.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nda Toyota Gazoo Racing takımı markalar şampiyonu olurken, Pilotlar Şampiyonası'nda ise Tanak, Latvala ve Lappi sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci oldular.