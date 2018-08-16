Yeni 3 Serisi bomba gibi geliyor!

Alman üretici merakla beklenen yeni 3 Serisi'nin detaylarını yayınladı. Paris Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkacak olan yeni 3 Serisi, önceki versiyondan 10 mm daha alçak ve 55 kg daha hafif olacak!

BMW markası yeni 3 Serisi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Otomobil yüzde 50 ön ve yüzde 50 arka olarak ayarlanmış olan ağırlık dağılımıyla gövde rijitliği konusunda her tarzda kullanıcıyı memnun edecek kapasitede olacak! BMW, otomobilin direksiyon çevikliğinin ve keskinliğinin geliştirilmesi için geniş ve yeni aksına borçlu.

Yeni 3 Serisi’nin süspansiyonları üzerindeki mühendislikte beklediğinizden daha fazla. Üzerinde çok zaman harcanan inovatif damper sistemi bir önceki jenerasyonda kullanılan sistemin daha gelişmiş bir versiyonu. BMW bu operasyonla ilgili, “Süspansiyonlar üzerinde sürekli ve kademeli olarak çalışma fırsatı bulduk bu fırsat da süspansiyonların yol kusurlarını sizlere yansımamasını sağlamak için adımlar atmamızı sağladı” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan sonra BMW’nin sportif sürüş karakterinden uzak bir 3 Serisi ile mi karşılaşacağımızı düşünmüyor değiliz… Ancak standart süspansiyonlar sportifliğin ve konforun bir birleşimi, M Sport süspansiyonlar ise önceden olduğu gibi sportif kullanımı destekliyor. Spor süspansiyonlar 10 mm daha alçak gövdeyi kullanıcısına sunuyor ve bu donanımla birlikte 18 inç boyutunda hafif alaşım jantlar otomobil üzerinde yer alıyor.

BMW Sürüş Dinamizmi’nin en üstündeki yönetici Peter Langen’e göre, “M Sport süspansiyonlarının darbeleri emmesi standart süspansiyona göre 20 kat daha yüksek derecede ayarlanmış. Bu durumun öncekilerden farkını ise algılamak daha kolay oluyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca “M Sport süspansiyonlar daha rijit bir gövdeyle birlikte daha sert” diye ekledi.

M Süspansiyonlar, sadece “Değişken Spor Direksiyon” sistemiyle satın alınabiliyor. BMW bu durumu özellikle sedan modelleri için yeniden tasarladığını da konuya ekledi. Kısacası yeni 3 Serisi’nin direksiyon sistemi ve sürüş zevki her zamankinden hatta alışılmış olandan daha iyi ve farklı olacağa benziyor.

Diğer performans donanımlarında ise elektronik olarak kilitli olan diferansiyel ve yenilenen DSC sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem diferansiyeli frenlemeden daha fazla etkilenmesine imkan tanıyor yani daha mekanik bir yapıda olacak.

Yeni 3 Serisi en güçlü dört silindirli BMW motoruna sahip olacak. Güçlü olmasıyla birlikte bu motor yüzde 5 daha verimli yapıda olacak. BMW, yeni modelde 8 ileri tam otomatik ZF şanzımanını kullanacak. Yeni model çevreci duruşuyla da dikkat çekecek, partikül filtresine sahip olacak olan otomobil Euro 6d-TEMP standartlarında olacak.