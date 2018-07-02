Yeni A-Serisi Türkiye’de! İşte fiyatları…

Mercedes-Benz markasının kompakt sınıf modeli olan A-Serisi yenilendi. Markanın yalın tasarım felsefesi olarak adlandırdığı bu yeni tasarım haricinde otomobilinin, teknolojisi ve motorlarında da yenilikler var.

Yeni A-Serisi'nin sportif ve dinamizm odaklı dış tasarımı duyuları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım dinamik ve son derece çekici bir görünüm sunuyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan MULTIBEAM LED ön farlar üst sınıf araçlardan transfer edilen teknolojiye bir örnek oluşturuyor. MULTIBEAM LED ön farlar sürüş koşullarına bağlı olarak son derece hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatmayı elektronik olarak ayarlıyor. A-Serisi'nin her bir farında bağımsız olarak kumanda edilen 18 adet LED yer alıyor.

Artırılan aks mesafesi ve yan tasarım boyunca uzanan çizgi sayesinde araç görsel olarak daha uzun görünürken, öne doğru uzatılan motor kaputu dinamizmi destekliyor. Daha da büyüyen çamurluklar sportifliği desteklerken aynı zamanda daha tok ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca daha yüksek olarak tasarlanan omuz çizgisi otomobili güvenli ve daha atletik kılmış.

Yeni A-Serisi 0,25'lik cw değeri ve 2,19 m2'lik yüz alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz ilk kez kompakt sınıfta iki parça bir AIRPANEL (opsiyonel) kullanıma sunuyor. Hava girişlerinin içine entegre edilen jaluzi benzeri şerit şeklindeki plakalar serin hava gereksinimine bağlı olarak açılıp kapanıyor ve sistemin performansını artırıyor.

Yeni A-Serisi’nin ölçülerine bakacak olursanız boyutlar 4.419 mm uzunluğunda, 1.796 mm genişliğinde ve 1.440 mm yüksekliğinde oluyor. Bir önceki versiyondan 12 cm daha uzun. 18 mm daha geniş ve 7 mm daha yüksek olarak tasarlanmış. Ayrıca yeni A-Serisi, önceki nesille kıyaslandığında 29 litre artışla 370 litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor.

Otomobilin arka kısmına baktığınızda ise yere paralel ve iki parçalı olan stoplar size merhaba diyor. Yeni bagaj kapalı tasarımı aracın yükleme eşiğini ve bagaj hacmini direkt olarak etkilemiş. AMG donanımlı olan otomobilin arka tamponundaki agresif detaylar ise dikkat çekici.

Aracın sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda ise size tamamen bir önceki jenerasyondan ayrı bir mekan merhaba diyor. Devrim niteliğindeki iç mekân mimarisine yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımı damgasını vurmuş, gerçekten! Ön konsolda sürücünün görüş açısını tamamen kaplayan iki lcd ekran bulunuyor. Bu ekranlar E ve S Serilerinden tanıdık.

Geniş ekranlı gösterge paneli iki adet yatay ekrana bölünürken alt bölüm bir girinti ile üst bölümden ayrılıyor ve böylece gösterge paneli görsel olarak havada süzülüyor izlenimi uyandırıyor. Ayrıca 64 farklı ambiyans aydınlatma da mevcut. Gösterge paneli; iki adet 7 inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor.

Yeni A-Serisi’nde farklı bir özellik daha var. Mercedes me connect teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Bu sayede otomobil ve yolcular arasında bağ kurulması hedefleniyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hale gelen, doğal konuşma dilini de anlama özelliğine sahip olan akıllı sesli komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, orta konsola entegre touchpad ve direksiyona entegre dokunmatik kumanda tuşları olmak üzere üç farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor.

Yeni A-Serisi belirli sürüş koşullarında yarı otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor. A-Serisi ayrıca sürüş destek fonksiyonlarını yerine getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. Böylece sürüş destek sisteminin bir parçası olarak Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC örneğin viraj, sapak veya kavşaklardan önce konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Bunun dışında Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi çözümler de sürüş esnasında sürücü destekliyor.

Yeni A-Serisi, yeni Araç Güvenliği Teknoloji Merkezi'nde (TFS) geliştirilen ilk Mercedes-Benz modeli. Bu merkezde gerçek yaşamdaki kaza vakaları incelenerek dikkate alınıyor ve elde edilen veriler ışığında araç mimarisinde önlemler alınıyor. İskelet ve şasiye ait her bir bileşen geometri, malzeme kalınlığı, bağlantı tekniği ve malzeme kalitesi bu veriler ışığında optimize ediliyor.

Gelelim yeni A-Serisi’nin yeni motorlarına. Benim en çok dikkatimi çeken ve merak ettiğim motor yeni 1.3 litrelik benzinli motordu. Bu motor Renault ile birlikte geliştirilen bir ürün. 1332 cc’lik hacme sahip olan motor 4 silindirli ve turbo beslemeli. M 282 silindir kapatma özelliğine de sahip olduğunu da belirtmemde fayda var.

Bu benzinli ünite 163 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri G-tronic şanzımanla kombine edilen motor, gücünü ön tekerleklere iletiyor. Etkinlik süresi boyunca uzun bir süre kullanma fırsatı bulduğum bu yeni motor hakkında ilk izlenimim olumlu. Ancak motor devrini 3500 d/d’dan yukarıya çıkarma durumlarında aracın size daha fazla destek olduğunu ve otomobilin güzel bir biçimde yürüdüğünü fark ediyorsunuz. Aracın yakıt tüketimi ise bu motorla 5.1 lt / 100 km olarak belirtilmiş. 0’dan 100 km/s hıza ulaşmak da 8 saniyenizi alıyor.

Dizel motora göz attığınızda ise alışkın olduğumuz bir motorla karşılaşıyoruz. Az tüketen, çok giden ve sessiz çalışan bu motor 116 beygir güç, 260 Nm tork üretiyor. 7 ileri G-tronic şanzımanla kombinli ve 100 km’de 4.1 lt motorin tüketiyor…

Mercedes-Benz Türkiye yetkililerinin oluşturduğu rota özellikle Avrupalı meslektaşlarımızın bize sunduğu rotalar kıvamındaydı. Virajlı, inişli ve çıkışlı yollar, efsane görünümde olan çevre bunun en temel göstergeleri. Bu virajlı rota boyunca otomobil sert süspansiyonlara sahip olmasına rağmen konforundan ödün vermedi. Yolun bozukluğundan kaynaklı olan lastik gürültüsü kafamıza takılan bir durum değil. Ama süspansiyonlar oldukça iyi çalışıyor ve otomobili yolda tutmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor.

Yeni A-Serisi motor seçeneği ve sürücünün isteğine bağlı olarak farklı yürüyen aksam tipleriyle donatılabiliyor. Standart olarak sunulan 16 inçlik jant seçeneği 19 inçe kadar uzanıyor. Standart olarak sunulan DYNAMIC SELECT ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan aktif ayarlanabilir amortisörler benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

Yeni A-Serisi artık ülkemizde satışta. Otomobilin satın alma fiyatı ise 193.400 TL'den başlıyor.