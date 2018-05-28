Yeni Audi A6 karşınızda!

Tamamen yenilenen Audi A6, sekinci nesliyle yepyeni bir sürüş deneyimini kullanıcısına sunmayı hedefliyor. Tüm motor seçeneklerinde sunulan hibrit teknolojisi, sürüş güvenliğini artıran 39 adet asistan sistemleri, sezgisel kullanım özellikli bilgi ve eğlence sistemleri ve tüm tekerden yönlendirme sistemi yeni A6'nın öne çıkan en önemli yenilikler...

Dijitalleşme, rahatlık ve sportiflik yönünden tasarlanan Audi A6, lüks sınıf otomobiller arasında çok yönlü bir yetenek. Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için kolay bir kullanım sunuyor. Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için kolay ve farklı bir kullanım sunuyor. Sistematik olarak dijitalleştirilen iç mekan, segmentinde çığır açacak nitelikte. Süspansiyon, konforlu sürüş ve sürüş dengesini, sportif bir karakterle birleştiriyor. Tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit sistemi A6’nın en farklı yeniliklerinden biri. Bu yenilik şu anda rakiplerinde bulunmuyor.

Audi'nin dokunmatik Multi Medya Arayüzü (MMI) sisteminin yeni Audi A6'da yer alan versiyonu, akıllı telefona benzer ekranı ve işletim sistemiyle sezgisel kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede ön konsoldaki düğme kalabalığı ortadan kalkmış durumda. MMI navigasyon plus ayrıca navigasyon sistemine çok sayıda yeni özellik getiriyor. Bunlar arasında yer alan otomatik öğrenme fonksiyonu, kullanılan yolları öğrenerek sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor. HERE tarafından işletilen sunucularla sağlanan güzergah tavsiyelerinde, tüm bölgenin trafik durumu göz önünde bulunduruluyor.

Tamamıyla yenilenen A6’da en önemli yeniliklerden biri de otomobilin kullanıcısına sunduğu güvenlik sistemleri. Tam olarak 39 yeni güvenlik sistemiyle donatılan otomobil, kullanıcısının yolda ve sağlam bir biçimde kalması için elinden geleni yapıyor. Yenilenen süspansiyon sistemi sayesinde otomobil daha dinamik bir sürüş imkanına sahip. Ancak daha konforlu bir sürüş karakteriniz varsa bundan da mahrum kalmıyorsunuz. Bu çeviklik ve manevra kabiliyetinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm tekerlerden yönlendirme sistemi büyük rol oynuyor. Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metre uzunluğundaki sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor. Yüksek hızda ise tekerlekler aynı yönde dönerek, düz yolda veya şerit değiştirirken daha dengeli bir sürüş sağlıyor.

Yeni Audi A6 ilk etapta ülkemizde sadece 3.0 litre TDI motor ve quattro çekiş sistemiyle satışa sunulacak. Zaten bu motor seçeneğinde bu çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.