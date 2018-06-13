Yeni Cactus’ün fiyatları belli oldu!

Yeni C4 Cactus Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni motor ve şanzıman kombinasyonları, farklı tasarım detayları ve modern teknolojileriyle Cactus artık kompakt sınıfta yer alacak. Otomobilin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 109.900 TL!

2016'da C3, 2017'de ise C3 Aircross modelini pazara sunan Citroën, şimdide kompakt hatchback modeli Yeni C4 Cactus’ü satışa sunuyor. Hatchback segmentine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen otomobil, bir önceki jenerasyondan miras tasarım detaylarına sahip. Otomobili dışarıdan ilk defa gördüğünüzde bir önceki versiyona göre daha alçak bir gövdeye sahip olduğunu fark ediyorsunuz.

Yeni Cactus'te diğer modellerde de karşımıza çıkan markanın yeni tasarım dilini yansıtan iki katlı farlar, logo çizgileriyle

birbirine bağlanan ince LED gündüz farları bulunuyor. Daha keskin bir görünüşe sahip olan yeni farlar kontrast ve derinlik katan parlak siyah çerçevelerle süslenmiş. Bir diğer detay ise sis farlarını süsleyen çerçeveler. Ön tamponda yer alan havalandırma ızgarası ise krom çizgiyle daha da dikkat çekiyor.

Yeni Cactus’ün üçte biri cam olarak ayarlanmış. Otomobilin yüksekliği ise 1.48 mt ile en ideal ölçüde. A sütunundaki parlak siyah camlı bölüm, gövdenin tamamını kaplayan bir biçimde tasarlanmış. Ayrıca yan camlar ve arka camla da bir bütün. Gövde rengi iki parlak siyah bileşenle klasik Citroën tasarımına gönderme yapıyor. Özellikle şehir içinde ideal koruma sağlamak adına kapı altlarında yer alan ince Airbump®'ların yanı sıra taban boyunca gövdenin etrafını saran çamurluk ve taban koruması Yeni C4 Cactus'ü kompakt hatchback sınıfının en korumalı aracı haline getirmiş.

3D efektli LED stop grubu, tasarımı ve teknolojisiyle otomobilin arka kısmındaki en dikkat çeken unsur olmuş. Özellikle bir önceki jenerasyona göre kare formdan yatay tasarım formuna geçmiş. Böylece otomobil arka kısımdan daha geniş gözüküyor.

Yeni C4 Cactus, Citroën'in Avrupa'da Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ile donatılan ilk Citroën modeli olma özelliği taşıyor. Aynı süspansiyon sistemi 2019 Ocak ayında satışa sunulacak olan C5 Aircross modelinde de kullanılacak. Süspansiyon konusundaki başarısıyla marka, bu yeni teknolojisini müşterilerinin neredeyse 100 yıldır alıştığı sarsıntısız süspansiyon konforunu bir adım ileri taşımış.

Otomobilin içine baktığınızda ise bir önceki jenerasyondan hatırlayacağınız iki dijital ekran yerini almış. Bu ekranlardan biri gösterge paneli görevini üstlenmişken, diğeri de otomobilin multimedya sistemi görevini yerine getiriyor. Cactus'te kullanılan koltuklar yolcuların oturma konforunu iyileştiren yüksek yoğunluklu sünger katkısına sahip. Yeni yüksek yoğunluklu sünger aynı zamanda direksiyon başında geçirilen uzun yolculuklardan sonra çökme veya uzun yıllar kullanımdan sonra yıpranma oluşmasını engelliyor. Buna ek olarak, Yeni C4 Cactus'te Advanced Comfort koltuklara sahip Metropol Kırmızı, Wild Gri, ve Hype Kırmızı olmak üzere üç yeni iç ambiyans seçeneği sunuluyor.

Citroen kullanıcıları, markanın otomobillerindeki yalıtımı yakından bilirler. Özellikle yol sesi yalıtımı konusunda kullanıcıların canını sıkabilen Fransız üretici yeni Cactus ile bu sorunu da ortadan kaldırmışa benziyor. Yeni C4 Cactus'ün akustik yalıtımı için daha kalın camlar ve arka cam kaplaması kullanıldı, bütün açılır panellerde ek yerlerinin yalıtımında iyileştirme yapıldı, akustik ön cam ve zeminde yalıtım sağlayan malzemeler kullanıldı. Gerçekleştirilen akustik yalıtım ile Yeni C4 Cactus, yol ve rüzgâr gürültüsünü azaltırken motor bölümünde ve zeminde yalıtım önemli ölçüde iyileştirildi.

Yeni Cactus’ün ölçülerinden de bahsetmemek olmaz. Sonuçta otomobilin alt yapısı tamamen değişti ve yepyeni bir model olarak karşımıza çıktı. Otomobilin uzunluğu 4.17 m, genişliği 1.71 m, yüksekliği 1.48 m, dingil mesafesi 2.60 m ve bagaj kapasitesi 358 litre olarak belirtilmiş. Yeni C4 Cactus'ü sunulan 31 tasarım kombinasyonuyla kişiselleştirmek mümkün. Gövde için sunulan dokuz renk seçeneği “Beyaz, Siyah, Platin Gri, Çelik Gri, Aden Kırmızı, Zeytin Gri, Zümrüt Mavi, Sedefli Beyaz, Derin Mor şeklinde. Kişiliklerini araçlarına daha da fazla yansıtmak isteyen müşterilere toplam beş alaşım jant seçeneği sunuluyor. Bu jantlar 16 ve 17 inç boyutunda.

Gelelim Yeni Cactus’ün motor seçeneklerine, otomobil 1.2 PureTech ve 1.6 BlueHDi motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 1.2 PureTech motor 110 beygir güce sahip ve EAT6 tam otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Dizel motor seçeneği ise 120 hp güç üretirken ETG6 otomatikleştirilmiş düz şanzımanla satın alınabiliyor.

Otomobil ülkemizde satışa sunuldu, fiyatları ise

YENİ C4 CACTUS FEEL 1.2 Puretech 110 hp EAT6 Tam Otomatik BENZİN OTOMATİK 109.900 TL

YENİ C4 CACTUS SHINE 1.2 Puretech 110 hp EAT6 Tam Otomatik BENZİN OTOMATİK 117.900 TL

YENİ C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHDi 100 hp ETG6 Otomatik BENZİN OTOMATİK 109.900 TL

YENİ C4 CACTUS SHINE 1.6 BlueHDi 100 hp ETG6 Otomatik BENZİN OTOMATİK 117.900 TL