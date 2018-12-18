Yeni CLA Coupe geliyor!

Markanın kompakt sınıftaki temsilcisi olan CLA, A-Serisi Sedan olarak üretilecek haberleri çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak marka CLA Coupe için çalışıyor ve bu modelin gelecek yıl tanıtılması planlanıyor...

Alman otomotiv devi Mercedes, yeni A-Serisi’nin sedan versiyonunu CLA olarak satışa sunmayacağını açıklamıştı. Bunun yerine marka A-Serisi Sedan model adını kullanmayı tercih etti. CLA modeli ise markanın A-Serisi’nden sportifliği ve tasarımıyla ayrılacağı bir modeli olarak yeniden tasarlanıyor.

AutoForecast Solutions Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, “İki kapılı coupe modellerin satışları neredeyse bitti, artık tüketiciler dört kapılı, sportif tasarımlı ve kullanışlı otomobiller almak istiyor. Mercedes’te tüketici davranışlarını göz önünde bulundurarak bu tarzda otomobiller üretmeye başladı bile. Lüks dört kapılı SUV araçları, dört kapılı sportif modeller 2018 yılında tanıştığımız modelleriydi” dedi.

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Markanın yeni vizyonunda her ihtiyaca yönelik otomobil modeli ürün gamımızda yer alacak prensibi vardı. Bu doğrultuda da AMG GT’nin 4 kapılı modeli, GLE Coupe gibi yeni modellerle tanıştık. Şimdi ise CLA Coupe modeliyle ilgili markanın çalışmaları başlamış durumda. CLA Coupe’ye küçük AMG GT 4 kapılı modelin küçüğü diyebiliriz…