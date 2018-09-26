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Yeni Corolla Android Auto destekleyecek!

Android yazılımlı telefonlarda Auto, IOS yazılımlı telefonlarda da CarPlay olarak adlandırılan otomobil multimedya sistemi üzerinden cep telefonunuzu kullanma özelliğine Toyota'da nihayet kavuştu. Markanın eski multimedya sistemine göre daha kullanışlı olan sistem ilk olarak Auris'in yerini alan Corolla HB ile karşımıza çıkacak.

Sozcu.com.tr
android-time 09:59 26 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Yeni Corolla Android Auto destekleyecek!
Android yazılımlı telefonlarda Auto, IOS yazılımlı telefonlarda da CarPlay olarak adlandırılan otomobil multimedya sistemi üzerinden cep telefonunuzu kullanma özelliğine Toyota'da nihayet kavuştu. Markanın eski multimedya sistemine göre daha kullanışlı olan sistem ilk olarak Auris'in yerini alan Corolla HB ile karşımıza çıkacak.

Toyota markası Android yazılımın tehlikelerinin oluşturduğu tedirginlikten kurtularak Android Auto yazılımına, evet dedi. Hali hazırda sunulan CarPlay de zaten bu durumun kısa bir sürede gerçekleşeceğinin göstergesiydi. Hem IOS hem de Android işletim sistemlerine sahip olan telefon kullanıcıları Auto ve CarPlay yazılımlarını Ocak ayı itibariyle Toyota marka otomobillerde kullanmaya başlayacaklar.

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Toyota sözcüsü özellikle Android Auto talebinin kullanıcılar tarafından oldukça yüksek olduğunun farkında olduklarını açıkladı. Ancak bu durumla alakalı fazla yorum yapmak istemediler. Özellikle Google’da bu konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

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Android kullanıcıları Toyota’nın Ford tarafından geliştirilmiş olan multimedya sistemi SmartDeviceLink’in ekran üzerindeki  görüntüsüne telefonlarının menülerini yansıtabilecekler. Android Auto ve Apple CarPlay yazılımlarının Toyota tarafından kullanılmaya başlanması markanın daha fazla otomobil satabileceği anlamına da geliyor.

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