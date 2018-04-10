Bugünlerde Londra'da yapılacak olan lansmanla dünyaya tanıtılması planlanan yeni Ford Focus karşınızda...

Ford’un 1998 yılında bizi tanıştırdığı modeli olan Focus, Escort modelinin yerini o yıllarda devralmıştı. Kompakt sınıf temsilcisi olan model ilk olarak hatchback gövde tipiyle satışa bu yıl Temmuz ayında sunulacak. Dört farklı donanım çeşidi ve en yeni modern teknolojik özelliklere sahip olacak olan otomobil Avrupa’nın en iyisi olmayı hedefliyor.

Yeni modelle Focus’u bugünlere ve bu başarılara getiren sürüş çevikliğinin devam edeceği yönünde söylentiler hızla yayılıyor. Ford’un Avrupa Ürün Geliştirme başkanı Joe Bakaj, “Sürüş kalitesinin iyi olması, otomobil satın almaktaki yegane sebep değildir. Satın alacağınız otomobilin modern teknolojilerle olan ilişkisi düşük ise satın almadan önce defalarca düşünmeniz gerekir. Son 20 yıldır Focus sahipleri en sevdikleri eğlenceli sürüş dinamiğini bu modelle de yaşayacaklar.”

Yeni Focus’un ST-Line donanımlı versiyonu olacak ve bu donanım sayesinde araç standart modele göre 10 mm daha yere yakın olacak. Ayrıca yeni modelin Vignale donanım paketi de olacak.

Otomobilin iç mekanı ise geçen yıl tanıştığımız yeni Fiesta ile ortak tasarım diliyle şekillenmiş. Focus’un yeni iç mekanındaki kaliesi ise fotoğraflardan belli olacak tarzda. Direksiyon ve multimedya ekranı Fiesta modeliyle yanı tasarımda. Gösterge paneli ve buradaki bilgi ekranı da Fiesta’dan tanıtık.

Yeni Focus, Active, ST-Line, Titanium ve Vignale donanımlarına sahip olacak. Otomobilin en hızlı versiyonu olan RS’i de olacak. Yeni Focus RS 400 beygir güç üretecek bir üniteye sahip olacak.

Yeni Focus, Ford’un C2 diye adlandırılan platformu üzerine inşa edilmiş. Bu platform markanın orta ölçekli SUV’si olan Kuga’nın da yeni jenerasyonuyla paylaşılacak. Ford Focus, yeni platformuyla birlikte daha çok Avrupa ülkelerinde ve yollarında test edildi. Bu sayede Avrupa müşterisine uygunluğu açısından rakiplerini ciddi bir rekabete iteceğe benziyor.

Yeni platformun yararı aslında iç mekanda. Otomobil bu platform sayesinde 53 mm’lik daha uzun bir aks mesafesine sahip. Bu sayede iç mekandaki genişlik bir o kadar artırılmış. Otomobilin toplam uzunluğu ise 18 mm daha uzun ve 4378 mm. Genişlik ise aynı kalmış ve 1820 mm ama 15 mm daha alçak olduğunu da ekleyelim.

Yeni Focus eski versiyona göre 88 kg daha hafiflemiş. Bu 88’in 33 kg’ı aracın yeni şasesinden kaynaklı. Geriye kalan ağırlık ise araçta kullanılan materyallerin ham maddesiyle alakalı.

Otomobilin 1.0 ve 1.5 litrelik benzinli turbo motorları, 1.5 ve 2.0 litre dizel motorları Avrupa’da satılacak. Aracın hibrit motorlu versiyonu ise gelecek

yıl ekibe katılmış olacak. Elektrik motoru 1.0 EcoBoost motorla kombinlenecek.