Yeni Ford Trucks F-MAX yollarda!

Ford Trucks’ın yeni çekicisi F-MAX pazara sunuldu. Yeni F-MAX’in 2,5 metre genişliğindeki kabini, yenilikçi ve en ileri teknolojileri yeni bir tasarımla buluşturarak sürücülere konfor ve ferahlığı bir arada sunuyor. Yeni F-Max, güçlü ve verimli 12.7L E6D Ecotorq motorunun sağladığı avantajlı sahip olma maliyetleri, müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre özelleştirilebilen çözümleriyle rakipleri arasında öne çıkıyor.

Adını Ford'un efsanevi F Serisinden alan ve boyutları, yüksek konfor düzeyi ve dayanıklılığıyla fark yaratan Yeni F-MAX, yollara çıktı. ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu' (International Truck Of the Year – ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.

Yeni F-MAX ile ağır ticari segmentinde yeni standartlar belirlediklerini ifade eden Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Türkiye'de sıfırdan geliştirip ürettiğimiz yeni çekicimizin dünya prömiyerini, geçen ay Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda gerçekleştirdik. Dünyanın en prestijli ticari araç fuarlarından biri olan Hannover'de, Yeni F-MAX, ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu' ödülünü alarak uluslararası pazarlara başarılı bir giriş yaptı ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu saygın ödülün bize yaşattığı gurur ve mutlulukla yeni çekicimizi, bugün Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Yeni Ford Trucks F-MAX'in, Türkiye'nin üretim, ticaret ve ihracat potansiyeline yeni bir güç katarak ekonomiye katkı sağlaması bizim için ayrı bir gurur olacak” dedi.

Dört kıtada 11 ülkede test edildi

Ford’un konfor, güç, verimlilik ve teknoloji ilkeleri çerçevesinde geliştirilen Yeni Ford F-MAX'ın, tasarım, verimlilik ve

kullanılabilirlik açısından en iyiyi garanti etmesi için her parçası ve detayı tekrar tekrar incelendi. F-MAX, beş yıllık bir süreçte 500 mühendis tarafından tasarlandı, geliştirildi ve test edildi. Dört kıtada 11 ülkede gerçekleştirilen testlerde 233 prototip kullanıldı. Bu süreçte 15.500 saat laboratuvar testleri ve 5 milyon kilometre yol testi gerçekleştirildi.

2.5 metre genişliğindeki kabiniyle maksimum konfor

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzıkonsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor.

F-MAX, tüm bu özellikleri, tabandan tavana 2160 mm yükseklik yaratan düz zemini ve 260 mm'lik koltuk hareket alanı ile sağlıyor. F-MAX ayrıca, patentli uçak tipi geniş depolama kapasitesi ve 90 derece katlanabilir üst yatağıyla bu iki fonksiyonu aynı anda sektörde ilk defa sunarak sürücülere rahatlık sunuyor.

Kabin içi sessizliğinde sınıfının lideri!

Yeni F-MAX'in fren hissi bir otomobilinkini aratmıyor. Sınıfının en iyisi NVH (Gürültü, Titreşim özelliği) ve yine sınıfının en iyisi kabin rijitliği, düşük motor sesi düzeyi ve ses emici detaylar iç mekânda sessizlik sunuyor.

Yeni F-MAX, geniş ve kolay erişilebilir depolama alanları barındırıyor. Uçak tipi yatak üstü depolama, aracın her iki tarafında geniş üst depolama ve dış depolama alanları kolayca kullanılabiliyor ve temizlenebiliyor. F-MAX, üç kademeli kapı açılma açısı ve kabine kolay giriş – çıkış sağlayan ergonomisi ile liderler arasında kendine yer buluyor. Tam sızdırmaz ve su/toz geçirmez basamak kapağı, kabin içine ulaşan alanın da temiz ve kuru kalmasını sağlayarak sürücülerin kendilerini evlerine adım atıyor gibi hissetmeleri için tasarlandı. Ön ızgarada bulunan katlanabilir inovatif ve ergonomik basamak tasarımı sayesinde ön camın her noktasına kolaylıkla erişilebiliyor.

Yatak alanından ve sürücü bölmesinden erişilebilen iç aydınlatma düğmeleri, otomatik iklim kontrol sistemleri ve direksiyon ayar özellikleri, kabin içinde konfor sunuyor. Tercihe bağlı sunulan mini buzdolabı ve kahve makinesi, sürücülerin konforunu artırıyor. F-MAX'ın soğuk kış koşullarına hazırlıklı olması için, -40 dereceye varan koşullarda testler yapıldı.

F-MAX ayrıca 90 derece katlanabilir üst yatak, eğimli baş çerçeveli alt yatak, konforlu ve geniş şilteler ve yatak alanında uzaktan kumanda ünitesiyle sürücülerin mola sırasında dinlenmesine yardımcı oluyor. F-MAX'ın sürücü koltuğu da maksimum konfor sunuyor. 260 mm ayar aralığı, üstün kaliteli, nefes alabilen kumaşı ve ergonomik tasarımıyla, sınıfının en iyisi bu koltuk yoldayken optimal bel desteği sağlıyor.

Düşük sahip olma maliyetleri ile güç ve verimlilik sunuyor

İşletme maliyeti, yeni F-MAX için kilit bir faktör olarak öne çıkıyor. F-MAX, üç alanda işletme maliyetini iyileştiriyor. Üretim ve ürün geliştirme, artırılan dikey entegrasyon ile birlikte Ford Trucks’a maliyet temeli açısından rekabetçi bir avantaj sağlıyor.

Yeni F-MAX, 500 hp gücü, 2500Nm Tork kapasitesi ve 400 kW motor freni gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6’lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi, Eco-roll fonksiyonu ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7’ye varan oranda azaltılması ve 120.000 km bakım aralıkları ile hem düşük işletme maliyeti sağlıyor hem de kullanıcının aracı daha verimli kullanabilmesine imkan sağlanıyor. Lastik basınç ve sıcaklık göstergesi ile lastik sıcaklığı ve basınç dengesi kontrol edilerek minimum yakıt tüketimi ve güvenli sürüş desteği sağlanıyor. F-MAX'ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor. 2019 yılının ikinci yarısında devreye alınması gereken regülatif Euro 6D emisyon seviyesi ise lansman itibarıyla devreye alınarak daha düşük emisyon seviyesi sunuyor.

12-vitesli ZF otomatik şanzıman ile Eco-Mode ve Power-Mode gibi farklı sürüş modları yakıt tüketimini optimize ediyor. Yeni F-MAX, değişken geometrili bir turbo şarj, su pompası ve farklı çalışma hızlarına sahip kompresör, 400 kW motor fren gücü ve isteğe bağlı intarder ile toplamda 1000 KW frenleme gücü ile de öne çıkıyor.

Teknolojisi en ileri seviyede!

Ford Trucks, yeni F-MAX ile devrim yaratan ve pek çok avantaja sahip olan “ConnecTruck” teknolojisini sunuyor. Bu sayede uzaktan tanı ve kablosuz yazılım güncelleme kullanılarak araç uzaktan izlenebiliyor. Özel topografik harita, F-MAX’ın yol koşullarını analiz edebilmesi anlamına geliyor ve aracın optimum hızlarda yol almasını, böylece yakıt tüketimini %4’e kadar azaltmasını sağlıyor. FMS Entegrasyonu ise ConnecTruck Modülü ve Ford Trucks bulutunun üçüncü taraf filo yönetim sistemlerinin seçili araç verilerine erişmek için bir veri ağ geçidi olarak hareket etmesini sağlıyor.

F-MAX, Adaptif Hız Kontrolü, hız tolerans seçenekli Predictive Hız Kontrolü (Max Cruise), Gelişmiş Acil Fren Sistemi,

Yokuş Kalkış Desteği, Şerit Takip Uyarısı, Adaptif Hız Sınırlayıcı Cihaz ve Elektronik Denge Kontrolü gibi özellikler sayesinde optimum yakıt tüketimi ve güvenli sürüş sunuyor.

Renkli 8 inç TFT renkli gösterge ekranı; lastik basıncı ve sıcaklık durumundan sürücü değerlendirme fonksiyonlarına kadar her şeyin aynı ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Deri direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri, sürücünün ekranlar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor. Kamyona özel olarak entegre edilen navigasyon, web bağlantısı ve Apple CarPlay uygulaması ile Bluetooth bağlantısı gibi fonksiyonlar 7.2 inç LCD multimedya yumuşak dokunmatik ekranın içinde sunuluyor.

F-MAX’ın muhteşem far tasarımı, yolu daha parlak bir şekilde aydınlatırken hiçbir şeyin sürücünün görüş alanından kaçmamasını sağlıyor. Cazip tasarımlı manevra destek aydınlatması, LED gündüz farları ve opsiyonel LED, aracın aydınlatma özelliklerini daha da geliştiriyor.