Yeni Mercedes-Benz C-Serisi kaç para?

Mercedes-Benz’in Türkiye’de en fazla satılan model ailesi olan C-Serisi kapsamlı bir şekilde yenilenmesinin ardından 252.600 TL’den başlayan fiyatlarla Mercedes-Benz Türk bayilerindeki yerini aldı. Sedan, Coupé ve Cabriolet gövde seçenekleriyle ithal edilen yeni C-Serisi, versiyona göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketlerinde tercih edilebiliyor.

Geride bıraktığımız aylarda yenilenen, ülkemizde markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan C-Serisi tüm aile olarak Türkiye’de. Premium orta sınıfın en fazla tercih edilen modeli olmayı hedefleyen yeni C-Serisi'nde tamamen yeni geliştirilen 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, EQ Boost adındaki elektrik motor desteğine sahip olarak segmentinde öncü rol üstleniyor. Yeni C-Serisi'nin tüm modellerinde 9G-TRONIC otomatik şanzıman, dizel ve benzinli motorların tamamında da partikül filtresi standart donanımda yer alıyor.

Mercedes-Benz C 200 4MATIC, hem elektrik destekli turbo benzinli motoru hem de dört tekerlekten çekişli olmasıyla segmentinde yeni bir konuma geliyor. EQ Boost adındaki, 10 kW ek güç ve 160 Nm tork üreten elektrik motor desteği ile 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorunda toplamda 184 BG/135 kW güç ve 280 Nm tork değerleri sunan yeni C 200 4MATIC, tamamen yeni bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz C 180, C-Serisi ailesinin baz versiyonunu oluşturuyor. İlk etapta 9G-TRONIC ile kombine edilen 156 BG/115 kW güç, 250 Nm tork üreten C 180, karma koşullarda 6,8-6,5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 155-149 gr/km emisyon salınımı sunuyor.

Mercedes-Benz C 200 d, güncel dizel motor ailesinin yeni 1,6 litrelik versiyonu ile ilk kez kullanıma sunuluyor. OM 654 D16 olarak kodlanan motorda çap ve strok (78 x 83,6 mm) değerleri OM 654 D20 kodlu 2,0 litrelik versiyona oranla azaltılmış durumda. 9G-TRONIC şanzımanla donatılan C 200 d, 150 BG/110 kW güç ve 360 Nm tork üretiyor.

Üretiminin beşinci yılında kapsamlı olarak yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi, görsel açıdan ağırlıklı olarak yeni farları ve arka aydınlatma grubu sayesinde eski modelden ayrılıyor. Yeni C-Serisi'nin tampon veya radyatör ızgarası gibi detayları, Standart, AMG veya EXCLUSIVE tasarım paketlerine göre farklılık gösteriyor.

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi ilk aşamada C 200 4MATIC Sedan, C 200 4MATIC Coupé, C 200 Cabriolet ile showroom'lardaki yerini aldı. Eylül ayı itibarıyla C 180 Sedan ve C 200 d Sedan'ın teslimatları başlayacak olan aracın Kasım 2018 itibarıyla C 200 d Cabriolet versiyonu da satışa sunulacak.