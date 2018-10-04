G Serisi’nin en güçlü versiyonları geldi!

Mercedes-Benz G-Serisi, yeni yürüyen aksamı, DYNAMIC SELECT sürüş programı, G-Modu ve üç adet yüzde 100 kilitli diferansiyeli ile her türlü zeminde sürüş konforunu garanti ediyor. G-Serisi, 1979’den günümüze yaşadığı en büyük değişim sonrasında G 500 ve G 63 AMG modelleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

G-Serisi, aralıksız üretimindeki 39 yılın ardından yaşadığı en büyük değişim sonrasında Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yeni Mercedes-Benz G-Serisi, ilk aşamada iki farklı benzinli motor seçeneği ile satışa sunulurken, 2019'da G 350 d motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlanacak. Yeni G-Serisi, LED teknolojisine sahip ön farlar, gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni renk seçeneklerine sahip deri döşemeler ile kaliteli iç mekân ve yeni yürüyen aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

Uygulanan yenilikler kapsamında G-Serisi yaklaşık 170 kg kadar da hafifledi. Bunun için yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım karışımı malzemeler kullanılmış.

1979 yılından bu yana dış tasarım anlamında neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan G-Serisi, yenilenen versiyonunda da ikonik tasarım unsurlarını kaybetmeden hayatına devam ediyor. Yıllar boyunca teknik açıdan gelişimi sürekli olarak devam eden G-Serisi, en güncel haliyle teknik açıdan olduğu kadar görünüm açısından da tamamen yeni bir dönemin başlangıcı. 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş gövdesiyle yeni G-Serisi yollarda olduğu gibi arazide de daha heybetli bir görünüme sahip.

Zaman içerisinde bir klasik haline gelen ikonik dış tasarım genel hatlarıyla korunurken G-Serisi büyük oranda yeni ve modern bir kokpit tasarımına kavuşmuş. Daha önce de olduğu gibi G-Serisi, birbirine tamamen zıt olan arazi aracı ve üst sınıf lüks segment niteliklerini çok başarılı bir şekilde harmanlıyor.

G-Serisi'nin iç mekânında dış tasarımdaki detayların birçoğunun kullanıldığı hemen fark ediliyor. Farların yuvarlak formu kokpitin dış kenarlarındaki havalandırma ızgaralarına yansıyor. İkonik sinyal lambalarının şekli hoparlörlerde de görülüyor. Ön yolcu tarafında tutamak veya üç adet kilitli diferansiyele ait kumanda grubu G-Serisi için karakteristik olup kullanılmaya devam ediliyor.

Son derece okunaklı ve tamamen yeni bir tasarım olan gösterge paneli iki adet tüp şeklinde geleneksel göstergeyi bünyesinde barındırıyor. Tıpkı yeni E-Serisi ve S-Serisi modellerinde olduğu gibi isteğe bağlı olarak sürücünün doğrudan görüş alanında olmak üzere sanal göstergelere sahip bir adet büyük ekran ve orta konsolun üst bölümünde konumlanan merkezi bir medya ekranı da sunuluyor. Bu ekranların her biri 12.3 inç boyutunda.

Yeni G-Serisi, sahip olduğu donanımlar ve 270 mm ön aks yerden yüksekliği ile en zorlu arazi koşullarıyla bile rahatlıkla başa çıkabileceğini gösteriyor.

Yenilenen G-Serisi;

Zemine bağlı olarak yüzde 100'e varan tırmanma yeteneği

Akslar arası yerden yükseklik 24,1 cm (6 milimetre artırıldı)

10 cm mertebesinde artışla 70 cm su ve çamur geçiş derinliği

35° yanal eğimde sürüş kabiliyeti (+7°)

30° yaklaşma, 31° uzaklaşma açısı, (+1°)

26° tepe aşma açısı, (+1°) sunuyor.

Yeni “G-Mode” arazi sürüş özellikleri sunma noktasında önemli bir oyuncu. DYNAMIC SELECT üzerinden seçilmiş olan sürüş karakterinden bağımsız olarak üç diferansiyel kilidinden birinin devreye girmesi veya arazi takviyesi olan LOW RANGE'in devreye alınmasıyla birlikte yeni G-Serisi “G-Mode”a geçiş yapıyor. Söz konusu off-road modu süspansiyonun sertliği ayarlanabilir amortisörlerini, direksiyonu ve gaz pedalının tepkime hassasiyetini ayarlıyor, gereksiz vites değişimini önlüyor. Böylece yol dışındaki durumlarda daha sağlıklı ve performanslı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz.

G Serisi ülkemizde G 500 ve G 63 AMG modelleriyle satın alınabiliyor. G500, 4 litrelik V8 motora sahipken 310 beygir güç üretebiliyor.Aracın maksimum torku ise 610 Nm değerinde! 9 ileri G-Tronic şanzımanla kombine edilen motor G Serisi’ni 0’dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaştırıyor.

G63 AMG de ise 4 litre V8 çift turbo beslemeli bir motor yer alıyor. 585 beygir güç üreten bu ünite 850 Nm’de tork üretiyor! AMG modellerine özel, 9 ileri AMG Speedshift TCT şanzıman araçtaki yerini almış durumda. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniye gibi inanılması güç bir sürede erişiyor.