Yeni nesil elektrikli BMW’lerin ilk örneği : iX3

BMW bugüne kadar ürettiği elektrikli otomobillerini hep standart modellerinden ayrı tutmuştu. Ancak konsept iX3, bu duvarları yıkıyor...

2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk defa otomobil severlerin karşısına çıkan iX3, BMW’nin yep yeni bir yapılanmaya girdiğinin habercisi. Marka özellikle elektrikli ürün gamını standart modellerinden bugünbe kadar ayrı tutuyordu. Ancak X3 modelinin elektrikli bir versiyonu olan iX3 ile bu durum ortadan kalkıyor…

Bu konsept model, standart olarak üretilen X3’ün elektriklenmiş hali. Elektrik motorlu olan bu otomobil, standart X3’ten farklı olan gövde detaylarına sahip. Örneğin iX3’ün hava girişleri X3’e göre daha az. Otomobili ilk gördüğünüzde gözünüze BMW’nin en farklı böbrek tasarımı çıkıyor. Ayrıca BMW’nin geleneksel tasarım çizgileri elektrik formatına uygun olarak daha füturistik bir hal almış durumda.

270 BEYGİR GÜÇ 400 KM MENZİL!

Elektrik motorlu iX3, 270 beygir güç üreten bir motora sahip. Bu sayede otomobil xDrive30d ve xDrive30i’den daha güçlü oluyor. 70 kWh pilleri sayesinde otomobil 400 km menzile ulaşabiliyor, hızlı şarj sayesinde 30 dakikada pillerinizi doldurabiliyorsunuz.

Markanın 5. jenerasyon elektrikli otomobili olan bu model, BMW’nin elektrikli otomobil modelleri arasında ne kadar başarılı olduğunu fark ettiriyor. Özellikle elektrik motoru ve şanzımanın entegrasyonu, kontrol modülleri ve komponentler ekstra olarak da hafif materyal kullanımındaki özen bunların en önemlileri.

BMW, iX3 modelinin Shenyang’daki Brilliance Automotive tarafından üretilmesini kabul etti.