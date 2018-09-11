Yeni SILEO S18 Innotrans 2018’e katılacak

Bozankaya, 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek olan Innotrans 2018 Fuarı’na yeni nesil elektrikli otobüsü SILEO S18 ile katılacak.

Bozankaya, Berlin'de düzenlenecek olan ve Dünyanın en önemli ulaştırma fuarları arasında yer alan Innotrans 2018 Fuarı'na yeni nesil elektrikli otobüsü SILEO S18 ile katılıyor. 18 metre uzunluğundaki SILEO S18, çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkarken, 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebiliyor. İlk kez Elazığ'da yollara çıkan SILEO, Innotrans Fuarı'nda Avrupa'daki belediyelerin ilgi odağı olmayı hedefliyor!

SILEO, sahip olduğu fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp kendi bataryasını sefer halinde şarj edebiliyor (rejenaratif), 346 kWh akü kapasitesiyle de ortalama 4 saatte tam şarj olup hizmet vermeye devam edebiliyor. 18 metre uzunluğa ve tek körüğe sahip olan Yeni SILEO S18, maksimum 75 km/s hıza ulaşabiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılmasıyla geniş ve ferah bir iç hacim sunan SILEO S18, yaklaşık 150 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Bir Ar-Ge firması olarak faaliyetlerine başlayan Bozankaya'nın ürün gamında elektrikli otobüslerin yanında modern troleybüs sistemi trambusler ve raylı sistem araçları da yer alıyor. Malatya'da hizmet veren 25 araçlık trambus filosu ve Kayseri'de hizmet veren 30 araçlık alçak tabanlı tramvay filosuyla Türk halkına da kendini kanıtlamış olan Bozankaya, yakın zamanda Türkiye'nin ilk metro ihracatına da imzasını attı.