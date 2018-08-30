Yeni Skoda Rapid mi geliyor?

Skoda markasının performanslı modellerinin neye benzeyeceğini anlatan Vision RS konsepti Paris Otomobil Fuarı'ndan önce karşınızda! Konsept otomobilin keskin ve agresif tasarım detayları hemen göze çarpıyor.

Vision RS ismine sahip olan model, aslında iki farklı amaç için oluşturuldu. Bunlardan biri Skoda’nın performanslı RS modellerinin neye benzeyeceği iken diğeri de markanın üreteceği yeni bir modelin tasarımı hakkında ipucu veriyor olması. Skoda, hangi modelin yerine Vision RS konseptine benzeyen bir otomobil geleceğini ise sır gibi saklıyor.

Konseptin tasarımından ötürü kompakt bir otomobil modeli olacağı ise akla ilk gelenler arasında. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda ve Rapid’in uzun süredir yenilenmediği de düşünüldüğünde işler biraz da bu yöne doğru hareketlenecek gibi gözüküyor. Haber içerisinde yer alan videoyu izlediğinizde markanın en eski ralli otomobillerinden de ilham alarak bu modeli yarattığını görebiliyorsunuz. 130 RS, 180 RS ve 200 RS gibi modeller buna birer örnekler.