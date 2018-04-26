Yeni teknolojiler NOx sorununa çözüm olacak mı?

2020 yılı için belirlenen sınırlardan 10 kat daha az NOx salımı! Yeni Bosch teknolojisi, yakıt tüketimi ve çevresel etkiyle ilgili avantaj sağlıyor.

Son yıllarda yaşanan dizel motor sorunları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dizel motorların çevre ve insanlar üzerinde kalıcı etkiye yol açan NOx salımı için sürekli bir biçimde modernleşmeye giden bazı markalar bu sorunları ve zararları en aza indirmeye çalışıyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri de Bosch tarafından geliştirildi.

“Dizelin bir geleceği var. Bugün, dizel teknolojisinin sonunun geldiğine dair iddialara son noktayı koymak istiyoruz.” Bunlar, şirketin yıllık basın toplantısında konuşan, dizel teknolojisinde kararlı ve önemli bir ilerlemenin duyurusunu yapan Bosch CEO’su Volkmar Denner’in sözleri. Bosch’taki yeni gelişmeler, araç üreticilerinin geleceğin limitlerine daha şimdiden uymasını sağlayacak şekilde azot oksit (NOx) emisyonlarını yüksek oranda azaltmasını sağlayabilecek.

RDE (gerçek sürüş emisyonları) testinde bile, yeni ve özel Bosch dizel teknolojisi ile donatılmış araçların emisyonları mevcut limitlerin çok altında olmanın yanı sıra, 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan limitlerin bile altında. Bosch mühendisleri, mevcut teknolojileri geliştirerek bu sonuçları elde etti. Maliyetleri arttırabilecek ek bileşenlere ihtiyaç bulunmuyor. Denner, “Bosch, teknik olarak mümkün olan şeylerin sınırlarını zorluyor. En son Bosch teknolojisi ile donatılan araçlar, düşük emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılacaklar ve fiyatları uygun olmaya devam edecek.” dedi. Bosch CEO’su karayolu trafiğinin neden olduğu CO2 emisyonlarıyla ilgili yakıt tüketimi ve bunun neticesinde CO2 emisyonlarının da gelecekte karayollarında gerçek koşullar kapsamında daha şeffaf koşullarda ölçülmesi çağrısında bulundu.

Gerçek sürüş koşulları kapsamında rekor okumalar: Kilometrede 13 mg NOx

2017 yılından beri Avrupa mevzuatı, RDE uyumlu şehir içi, şehir dışı ve otoban döngüleri karışımına göre test edilen yeni binek otomobil modellerinin kilometrede 168 miligramdan fazla NOx yaymamasını gerekli kılıyor. 2020 yılı itibarıyla bu limit 120 miligrama düşecek. Ancak Bosch dizel teknolojisi ile donatılan araçlar bugün bile standart yasalarla uyumlu RDE döngülerinde 13 miligram NOx kadar az bir miktarda emisyona neden oluyor. Bu, 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan limitin yaklaşık onda birine denk geliyor. Ve test parametrelerinin yasal gereksinimlerin çok üstünde olduğu, özellikle zorlu şehir içi sürüş koşullarında bile Bosch test araçlarının ortalama emisyonları kilometrede 40 miligram kadar düşük bir değere sahip.

Gelişmiş yakıt enjeksiyonu teknolojisi, yeni geliştirilen hava yönetimi sistemi ve akıllı sıcaklık yönetimi kombinasyonu, böylesine düşük değerleri mümkün kıldı. NOx emisyonları, aracın dinamik veya yavaş kullanılması, dondurucu soğuklar veya yaz sıcakları, otoban veya sıkışık şehir trafiğine bakılmaksızın tüm sürüş koşullarında artık yasal olarak izin verilen seviyenin altında kalabiliyor. Denner, “Sürücüler ister ticaretle uğraşan kişiler, ister işe gidip gelen kişiler olsun, dizel şehir içi trafikte bir seçenek olmaya devam edecek.” dedi.