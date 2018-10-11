Yerli otomobilin ilk detayları?

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'nda yer alan markalardan biri olan Zorlu Grubu, Vestel elektronik adıyla bir otomobil modeli tasarımı için başvuruda bulundu. VEO adı verilen bu otomobil tasarımı bize yerli otomobilin neye benzeyeceği hakkında ipucu veriyor...

HaberTürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Türkiye’nin Otomobil Girişimi’nde yer alan Zorlu Grubu’nun, Vestel markasına ait olan otomobil tasarımı ortaya çıktı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan tasarım tescil başvurusu içerisinde otomobilin ilk görselleri de yer aldı. Vestel’in tasarımına sahip olduğu bu otomobilin adi ise VEO olacak.

VEO’nun tasarımcıları ise Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya olarak belirtildi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’de Zorlu Holding'in, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell ile birlikte yüzde 19’arlık payı bulunuyor.

Yerli otomobilin Türk Patent kurumuna başvurusu ise aşağıdaki gibi;