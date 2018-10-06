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Yerli üretim logolu ilk lastikler Brisa’dan!

Brisa'nın Türkiye’de üretilen Bridgestone, Lassa ve Dayton marka lastikleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen “Yerli Üretim” logosuyla tüketicilere ulaşıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 16:11 6 Ekim 2018
Haberler Otomotiv
Yerli üretim logolu ilk lastikler Brisa’dan!
Brisa'nın Türkiye’de üretilen Bridgestone, Lassa ve Dayton marka lastikleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen “Yerli Üretim” logosuyla tüketicilere ulaşıyor.

Brisa, Türkiye'nin ilk “Yerli Üretim” logolu lastiklerini araç sahipleriyle buluşturuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de
üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu
hale getirilen “Yerli Üretim” logosu uygulamasıyla birlikte lastik sektöründe bunu ilk hayata geçiren Brisa oldu.

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Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarının Türkiye'de üretilen lastikleri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından “Yerli Üretim” logolu olarak sevk edilmeye başlandı ve Brisa'nın tüm Türkiye'deki 1400 satış noktasına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu lastikler Brisa'nın İzmit ve Aksaray'daki fabrikalarında yerli olarak üretiliyor.

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Brisa, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerle %94 olan yerli üretim oranını yükseltmeyi, yerli hammadde ve tedarikçi geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

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