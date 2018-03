Yılın en iyi otomobilleri belli oldu

auto motor & sport okuru tercihini yaptı ve 11 kategoride en iyi otomobilleri belirledi. Büyük ödül töreni, The Ritz Carlton Otel İstanbul'da yapılan ve otomotiv dünyasından yoğun katılımın olduğu bir gecede gerçekleşti.

auto motor & sport Dergisi’nin 1976 yılından bu yana düzenlediği “Yılın En İyi Otomobilleri – Best Cars 2018 Ödülleri”nin ikincisi The Ritz Carlton Otel İstanbul’da gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi. 20 Mart 2018 Salı günü Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleştirilen törende 378 model arasından 11 kategoride yılın en iyi otomobilleri belirlendi. Groupama ana sponsorluğunda gerçekleşen törenin co sponsoru ise DRD Filo Kiralama oldu.

11 kategoride ödül verildi Her yılın sonunda pazardaki güncel modellerin auto motor & sport okurları tarafından oylanarak yılın en iyi otomobilinin seçildiği Best Cars anketi bu yıl 42'nci kez gerçekleştirildi. Türkiye'deki auto motor & sport okuyucularının ikinci defa katıldığı ankette 378 model 11 farklı kategoride yer aldı.

İşte kazananlar:

A segmenti / Minik Sınıf : Fiat 500

B segmenti / Küçük Sınıf : Volkswagen Polo

C segmenti / Kompakt Sınıf : Volkswagen Golf

D segmenti / Orta Sınıf : Audi A5 Sportback

E segmenti / Üst Orta Sınıf : BMW 5 Serisi

F segmenti / Lüks Sınıf : Mercedes-Benz S-Serisi

G segmenti / Spor Otomobil : Porsche 911

H segmenti / Cabrio : Mazda MX-5

I segmenti / Kompakt SUV : Peugeot 3008

K segmenti / Büyük SUV : Volvo XC90

L segmenti / Van / Aile Otomobili : Volkswagen Caravelle

Juri Özel Ödülü İletişime Katkı Ödülü : Turkcell

Motorsporlarına katkı ödülü : Serkan Yazıcı