Yılın en iyi otomobilleri belli oldu

auto motor & sport okuru tercihini yaptı ve 11 kategoride en iyi otomobilleri belirledi. Büyük ödül töreni, The Ritz Carlton Otel İstanbul'da yapılan ve otomotiv dünyasından yoğun katılımın olduğu bir gecede gerçekleşti.