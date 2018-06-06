Yılın Motoru Yarışması sonuçları açıklandı!

Dünya'nın en prestijli yarışmalarından biri olan "Engine Of The Year" yarışmasının bu yılki sonuçları açıklandı. Markaların ürettikleri motorlar sahip oldukları hacim, güç ve çevreci durumlarına göre puanlandırıldı!

Yılın Motoru Yarışması sonuçlandı. Tüm otomobil severlerin ve üreticilerin merakla beklediği bir yarışma olan Engine Of The Year’da bu yıl bazı değişiklikler olmadı değil…

Bu değişiklikler arasında en çok dikkat çeken durum 1 litre ve altında hacme sahip olan motorlar arasında oldu. Özellikle son 7 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan Ford’un EcoBoost motoru, bu yıl yerini 1.0 TSI motora bıraktı. Bu ikilinin puanlarına baktığınızda ise aralarında 16 puanlık bir fark olduğunu görüyorsunuz.

1-1.4 litrelik hacimdeki motorlar arasındaki rekabet ise PSA’nın 1.2 litrelik PureTech motorunun liderliğiyle sonuçlandı. Yeşil motor klasmanında ise Tesla’nın tüm modellerinde kullandığı elektrikli motoru birinci sırayı kimseye bırakmadı. Takibini ise BMW’nin 1.5 litrelik 3 silindirli turbo motorla birleştirilen elektrikli motoru yaptı.

En çok dikkat çekenlerden biri de 4 litre ve üzeri hacme sahip olan motorların klasmanı oldu. Ferrari’nin yeni V12 motorlu otomobili olan 812 Superfast üzerinde kullanılan motor bu başlıkta birinci oldu!

İşte detaylı sıralama