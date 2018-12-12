‘Yılın Otomotiv Şirketi’ oldular!

Oyak Renault, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

Oyak Renault, Türkiye'nin en eski öğrenci kulübü olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün kariyer etkinliği “Management Study with Executives (MSE) 2018” kapsamında organize edilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde “Yılın Otomotiv Şirketi” seçildi.

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri her yıl “Management Study with Executives” (MSE) iş dünyası, yöneticilik ve liderlik konferansı dahilinde, üyeler ve mezunlar arasında yapılan anketler sonucunda belirleniyor. Hem birey hem de kurum özelinde 16 farklı kategoride yapılan ve halka açık düzenlenen anket sonucunda Oyak Renault, “Yılın Otomotiv Şirketi” kategorisinde birinci oldu.