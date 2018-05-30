Yine Tesla yine Auto Pilot

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu defa Laguna Beach'te park etmiş bir polis aracına çarptı. Tesla sürücüsü, Auto Pilot sisteminin devrede olduğunu söyledi...

ABC7’nin haberine göre Laguna Canyon yolunda gerçekleşen kazada, aracın otonom sürüş modunda hareket ettiğ*i ve park halinde olan polis aracına çarptığı belirtildi. Her ne kadar Model S sürücüsünün Auto Pilot modunda seyir halinde olduğunu söylese de Tesla sözcüsü bu konu hakkında “Ne olduğu belli değil” yorumunu yaptı. Marka sözcüsü, ” Auto Pilot, daha çok çevresel olarak daha temiz olan otoyollarda çalışmak üzere planlanmış ve hazırlanmış bir sürücü destek sistemi. Aracın diyalog kutusunu deşifre etmeden konuşulacak olan konuların hepsi gereksiz.” açıklamasında bulundu.

Bu kazadan çok kısa bir süre önce Model S, Utah’ta bir itfaiye aracına çarpmıştı.