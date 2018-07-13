Yol tutmasını önleyen gözlük

Citroën, uzun yolculuklardaki yol tutması problemine yaratıcı bir çözüm sunuyor. Yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin kâbusu olan yol tutması problemi Citroën’in SEETROËN adını verdiği gözlükle tarihe karışıyor.

Citroën, SEETROËN adını verdiği gözlük ile yol tutması problemini ortadan kaldırıyor. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması problemi yaşadığı biliniyor. Avrupa'da ise 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş.

Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan marka, SEETROËN gözlükleriyle otomobil, otobüs veya trenle seyahat edenlerin yol tutması problemini ortadan kaldırıyor.

SEETROËN gözlükleri Boarding Ring teknolojisini kullanıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması problemi %95 oranında ortadan kalkıyor. Boarding Ring gözlüklerinin çevresindeki sıvı, kişiye yapay bir ufuk hizası sunarak, maruz kalınan ivmelenmeleri görsel olarak da algılayabilmesini sağlıyor.

Seetroen gözlük takıldıktan sonra göz, akıllı telefon veya kitap gibi hareketsiz bir cisme odaklanırken; 10-12 dakika sonra zihnin iç kulak tarafından algılanan hareketle yeniden senkronize olmasını sağlıyor. Gözlükleri çıkardığınızda yolculuğun geri kalanında gözler normal duruma adapte oluyor.

SEETROËN gözlüklerinin tasarımı için Citroën, Paris'te yer alan kolektif bir tasarım stüdyosu olan 5.5 ile çalıştı.

SEETROËN tam olarak nasıl çalışıyor?

Kullanıcılar yol tutma belirtisini hisseder hissetmez gözlükleri takmalı.

Kullanıma başladıktan 10 – 12 dakika sonra SEETROËN zihnin iç kulak tarafından algılanan hareketle yeniden senkronize olmasını sağlıyor. Bu sayede gözlüğü takanlar bir akıllı telefon veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorlar.

Belirtiler ortadan kalktıktan sonra kullanıcılar gözlüklerini çıkarabilirler.

Camsız olarak tasarlanan SEETROËN tüm aile tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca numaralı gözlük kullananlar için de kullanıma uygun.