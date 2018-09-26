Mercedes’te büyük değişim!

Reuters'ın haberine göre Daimler CEO'su Dieter Zetsche yerini Ola Kaellenius'a bırakıyor. Tecrübeli yönetici 2019 yılından itibaren şirketin Denetleme Kurulunda görev alacak!

Daimler AG’nin CEO’su olan Zetsche, şu anki pozisyonundan bir adım geriye atıyor ve Denetleme Kuruluna geçiyor. Zetsche’nin yerine ise Ola Kaellenius geçecek. Zetsche, Daimler AG ve Mercedes-Benz’in tepe yöneticisi olarak 2006’dan beri yerini koruyordu. 1998 yılından beridir de Daimler AG’de yer alan Zetsche Daimler ve Chrysler’in bölünmesinde önemli rol oynamış ve Daimler AG’nin kurulmasına ortam hazırlamıştı.

Zetsche şirketlerde yaptığı köklü değişimlerle otomotiv sektörüne damga vurmuş isimlerden biri. Time Dergisi’nin 2006 yılındaki 100 etkili insanı listesinde yer almıştı.

Dieter Zetsche, 5 Mayıs 1953 yılında Türkiye, İstanbul’da doğmuş. Mühendis olan babasının işleri yüzünden Türkiye’de bulunmalarından dolayı İstanbul’da hayata gözlerini açmış 1956 yılında Almanya’ya dönmüşlerdir.

İşte Zetsche’nin kariyeri ve Mercedes-Benz şirketindeki hikayesi…