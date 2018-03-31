1 hafta boyunca dereotu tüketin vücudunuzdaki değişim görün

1 haftada boyunca düzenli dereotu tüketirseniz ne olur? Gözle görülür bir biçimde kilo vermek mümkün. Adet düzensizliklerinde olumlu etkiye sahip. Adet kramplarını ve şişkinliğini azaltır. Habermizde dereotunun faydalarını derledik.

İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor.

Tokluk verir

Bir miktar kıyılmış dereotunu yemeklerden yaklaşık 15 dakika önce tüketerek kendinizi uzun süre tok hissedebilirsiniz.

Zengin besin içeriği

Dereotu içeriğinde bol miktarda fosfar,magnezyum, bakır,demir,çinko ile A ve C vitaminleri yer alır.

Günlük vitamin ihtiyacını karşılar

Bir tutam dereotu tüketimi ile günlük A vitamini ihtiyacınızın %43’ünü,günlük C vitamini ihtiyacınızın ise %40’ını karşılayabilirsiniz.

Romatizma, iltihap, gut, artrit ve eklem iltihabı hastalıklarının neden olduğu ağrıları tedavi eder.

Sindirim sistemi

Sindirim sisteminde meydana gelen hazımsızlık, mide ağrısı vb. sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan doğal bir yöntemdir.

Spazm çözer

Gaz söktürücü etkisi vardır.

Kemikler için

Bol miktarda kalsiyum içeren dereotu kemik sağlığını korur.

Adet düzensizlikleri

Adet düzensizliklerinde olumlu etkiye sahiptir. Adet kramplarını ve şişkinliğini azaltır.