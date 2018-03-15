144 kişi incelendi, bunamaya yol açtığı görüldü

Kentucky Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Diş Hekimi Gökhan Bayındır, diş eksikliğinin bunamaya sebep olabilecek kadar önemli olduğu uyarısını yaptı.

Diş eksikliği bunamaya sebep olabiliyor. Kentucky Üniversitesi 2007 yılında 144 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya çıkardı. Araştırmayla ilgili ayrıntıları paylaşan Diş Hekimi Gökhan Bayındır, konunun önemine dikkat çekti ve protez diş tedavisi ile ilgili bilgiler verdi.

12 YIL BOYUNCA 144 KİŞİ İNCELENDİ

Journal of the American Dental Association’da yayınlanan bu araştırma 12 yıl boyunca devam etti, dental ve medikal kayıtlar incelendi. Çalışmaya katılan 144 kişinin yaşları 75 ile 95 arasındaydı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldüğü tespit edildi.

Diş eksikliklerini total yani bütün dişlerin kaybı veya tekli kayıplar olarak sınıflandırabildiklerini belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Estetik Diş Hekimi Gökhan Bayındır, protez diş tedavisinde önemli noktaları anlattı.

PROTEZ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI NELER?

Kişinin ağzında hiç diş yok ise halk arasında damak diye tabir edilen takıp çıkarmalı total veya bölümlü protezler eskiden birinci tercihti bununla birlikte implant teknolojisinin son yıllardaki gelişimi ile eksik dişlerin tedavisinde tekli, çoklu veya tüm dişlerin kayıplarında implantlar birinci tercih haline geldi.

Total dişsiz ağızlarda alt ve üst çenelere yeterli sayıda implant yapılarak sabit protez kullanımı mümkündür. Bu seçenek hastanın konuşma, yemek yeme gibi fonksiyonel problemlerini ortadan kaldırmakla beraber özgüvenini ve yaşam kalitesini çok ciddi şekilde yükseltmektedir. Anatomik olarak ağız içi engelleri olan hem de maddi olarak daha ekonomik bir çözüm isteyen ama sabit protez yapılamayan hastalarımızda implant destekli hareketli protezler yapılabilmektedir. Bu şekilde implant destekli yapılan protezler protezin hastanın isteği dışında ağız içerisinde oynamasını ve çıkmasını engelleyerek hastalarımıza çok ciddi bir kullanım konforu sağlamaktadır.

İster tekli ister çoklu diş kayıplarında olsun başarı olasılığı bu kadar yüksek bir tedavi seçeneği varken geleneksel tedavi seçenekleri olan köprü,bölümlü protez veya total protez tercihleri hem sağlıklı dokuların korunması hem de hastalarımızın konforu adına ciddi handikap oluşturmaktadır.

PROTEZ TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sabit protezlerin bakımı rutin diş fırçalamaya ek olarak köprü altlarını temizlemek için özel olarak üretilmiş diş ipleri, ara yüz fırçası ve ağız duşu ile muhakkak desteklenmelidir. Hareketli protezler de ise yine fırça ile ağız dışarısında su altında temizlenmeli ve uyku esnasında ağızda bırakılmamalıdır.

İster sabit ister haraketli olsun bir protez yapıldığında 6 aylık rutin kontroller hastalardan istediğimiz şeylerin başında gelmektedir.Kontroller dışında ağız içerisinde kanama ağrı veya herhangi bir ağız yarası oluşumu görülürse derhal hekime başvurulmalıdır.” dedi.