23 bin hasta acil organ bekliyor

Prof. Mehmet Haberal SÖZCÜ'ye açıkladı. Türkiye’de ilk organ naklini gerçekleştiren Haberal, bağış çağrısında bulundu. Organ bağışlarının hastalara yeni bir hayat verdiğini belirtti.

Türkiye'de ilk organ naklinin üzerinden tam 43 yıl geçti… Ancak hâlâ ülkede yeteri kadar organ bağışçısı bulunmuyor. Ülkedeki ilk organ naklini gerçekleştiren Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal herkesi bağışçı olmaya çağırdı. Haberal, “Ülkemizde 20 bin kadar kişi böbrek, 2 bini aşkın vatandaş karaciğer, bin yurttaş ise kalp nakli bekliyor” dedi. Kronik organ hastalıklarının en etkili tedavi yönteminin nakil olduğunu belirten Haberal, “Ülkemizde 152 organ nakli merkezi bulunuyor. Bu sayı ile dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz” diye konuştu.

ETİK KURAL VURGUSU

Organ ve doku naklinin Sağlık Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu önergelerle ve etik kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Haberal, “Dünyada birçok ülkede transplantasyonlar yasal ve etik kurallar doğrultusunda yapılmasına rağmen, maalesef organ ticareti ve organ turizmi ciddi sorun olarak gündeme geliyor. Halbuki, dünyada bu kadar kapsamlı ve ciddi yasal düzenlemeler yokken, 1979 yılında ülkemizde çıkartılan yasada, organ ticaretin ve bilimsel bilgiler dışında organ, doku nakillerinin reklamı yasaklanmıştı” dedi.

EN ETKİLİ TEDAVİ

Haberal, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Her yıl binlerce vatandaşımız sağlam organlarıyla hayatını kaybediyor ve organları kronik organ hastalarının tedavisinde yeteri kadar kullanılamıyor. Halbuki, birçok ülkede bu organlar kullanılarak çok sayıda kronik organ hastasına yeniden yaşam sağlanıyor. Bunun en çarpıcı örneği, İran'ın Şiraz kentidir. Orada yapılan tüm karaciğer nakillerinin yüzde 90'ı, böbreklerin yüzde 95'i de ölen kişilerin organları ile gerçekleştiriliyor.”