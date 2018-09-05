’50 yaş üzeri erkekler prostat kanseri taraması yaptırmalı’

Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Germiyanoğlu, "50 yaş itibarıyla prostat belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor." dedi.

Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu, prostat tedavisinde cerrahi teknik seçiminin kişiye özel olarak yapılması gerektiğini belirterek, “50 yaş itibarıyla prostat hastalıkları belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.” dedi.

GSK Türkiye ve Türk Üroloji Derneği tarafından 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla Taksim’de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Germiyanoğlu, prostat kanseri taramasının genetik olarak ailesinde bulunan erkeklerde 40 yaş üstü, risk faktörü olmayan erkeklerde ise 50 yaş üstü Prostat Spesifik Antijen (PSA) bakılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Germiyanoğlu, tekrarlayan üriner retansiyon, mesane çıkım tıkanıklığına bağlı gelişen hidronefroz ve böbrek yetmezliği, prostat kaynaklı makroskopik hematüri, mesanede taş oluşumu ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları gibi durumlarda cerrahi tedavinin gerekli olduğunu vurguladı.

“ARTIK KAPALI AMELİYAT DEVRİNDEYİZ”

İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinden de bahseden Germiyanoğlu, iyi huylu prostat büyümesi takip ve tedavisi altında olan hastaların 5 yıl içerisinde yüzde 30’unun cerrahi uygulama gördüğünü söyledi.

Böbrek yetmezliği, mesane taşı, tekrarlayıcı kanamalar, medikal tedavinin etkisizliği, çoklu sonda uygulamaları, tekrarlayan üriner enfeksiyonlar ve mesane divertikülü görüldüğü durumlarda cerrahi uygulamanın yapıldığına dikkati çeken Germiyanoğlu, iyi huylu prostat büyümesi tedavisi yöntemlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Geçmiş yıllarda sıklıkla açık prostat ameliyatları yapılırken artık endoskopik yani kapalı ameliyatlar yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlardan son yıllarda popülarize olanları laser tiplerine göre olmak üzere prostatı buharlaştıran veya doku olarak çıkartan tipleri bulunmaktadır. Prostatik stentler, prostatik üretral liftler, minimal invazif basit prostektetomi, transüretral mikrodalga terapi, transüretral prostata iğne ablasyonu, intraprostatik enjeksiyonlar da prostat tedavisindeki yeni yöntemlerdir. Prostat tedavisinde cerrahi teknik seçimi kişiye özel olarak yapılması gerekir. 50 yaş itibarıyla prostat hastalıkları belirtileri gösteren erkeklerin prostat kanser taraması için üroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.”

“İdrar yapma ile ilgili şikayetlerle başlıyor”

Kadıoğlu, iyi huylu prostatın 50 yaş üzerinde yüzde 50-75, 70 yaş üzerinde yüzde 80 görüldüğünün altını çizerek, şöyle konuştu:

“Ürolojide en sık tanı konulan hastalık, genellikle 50 yaşından büyük erkeklerde görülüyor. Prostat büyümesi, idrar yolunu kapatmasına veya sıkmasına bağlı olarak idrar yapma ile ilgili şikayetlerle başlıyor. Türkiye’de 6 milyona yakın erkekte iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayet ve belirtiler var. Amerika’da 30-79 yaş arası alt üriner sistem semptomları olan yaklaşık 15 milyon, Avrupa’da ise 30-79 yaş arası 35 milyon erkek var.”

Prof. Dr. Kadıoğlu, obezite, şeker hastalığı, artmış total enerji alımı, total protein tüketimi, kırmızı et, yağ, tahıllar, ekmek, kümes hayvanları ve nişasta ile beslenmenin iyi huylu prostat açısından risk oluşturduğuna dikkati çekerek, “Sebzeler, meyveler, doymamış yağ asitleri, linoleik asit ve D vitamini bitkisel kaynaklı gıdalarla beslenme ve egzersiz, iyi huylu prostatı koruyucu özellik taşıyor.” dedi.

AA