Açık yaralardaki hücreler yeni deri hücrelerine dönüştürüldü

Bilim insanları, açık yaradaki hücreleri doğrudan yeni deri hücrelerine çeviren bir teknik geliştirdi.

ABD’de faaliyet gösteren Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde görevli Profesör Juan Carlos Izpisua Belmonte liderliğindeki ekibin araştırması, kök hücre benzeri konuma gelmeleri için hücreleri yeniden programlama yaklaşımına dayandırıldı.

Araştırma çerçevesinde öncelikle iki hücre türünün (inflammasyon ve keratinosit) farklı protein seviyeleri karşılaştırıldı ve bazal keratinositlerin ayırt edici özelliğini tanımlama potansiyeline sahip 55 “yeniden programlama etkeni” saptandı. Deneylerin ardından listedeki 55 etkenden 4’ünün, bazal keratinositlere dönüşüme aracı olabileceği tespit edildi.

Yaralı fareleri bu 4 etkenle bölgesel tedavi eden bilim adamları, yaranın 18 gün içinde epitelyum olarak bilinen sağlıklı deriye dönüştüğünü gözlemledi. Tedaviden 3 ve 6 ay sonra da dönüştürülen hücrelerin, bir dizi moleküler, genetik ve hücresel testte sağlıklı deri hücreleri gibi hareket ettiği belirlendi.

Bilim adamları, tekniği geliştirmeyi ve farklı yaralar üzerinde denemeyi planlıyor.

Tekniğin gelecekte ağır yanık ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların yol açtığı yaraların tedavisinde kullanılması ümit ediliyor.

Çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

AA