İnsanlar acıktığında neden sinirli olur?

Çoğu kez kendimizde de gözlemlediğimiz acıkınca sinirli olma durumunu araştıran bilim insanları, bu davranışın arkasında çevrenin etkisi olabileceğini söylüyor.

Acıkan insanların çabuk öfkelenmelerinin sebebi ne? ABD’li bilim insanları, üzerine çok fazla düşünülmeyen bu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Yapılan araştırmada açlığın ortaya çıkardığı negatif duyguların kaynağı aç kalan mide değil çevre olabileceği ortaya konuldu.

Sputnik’in haberine göre ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan araştırmada, yaklaşık 400 denekten ne kadar aç olduklarını belirtmeleri istendi ardından kendilerine pozitif, nötr veya negatif duygular yaratmak için tasarlanmış rastgele fotoğraflar gösterildi. Üç grup fotoğrafın yanı sıra rastgele seçilmiş, Çince bir yazı sembolü de gösterildi ve memnuniyetlerini derecelendirmeleri istendi. Aç olan katılımcılar, yalnızca önce negatif duygu yaratmak amacıyla tasarlanmış fotoğrafların ardından Çince sembolü negatif olarak derecelendirdiler. Nötr ya da pozitif fotoğrafları görenler ise sembole olumsuz tepki vermedi.

Araştırmanın sonuçlarına göre öfkenin sebebi doğrudan açlık değil, açlıkla ortaya çıkan memnuniyetsizliğin diğer insanlara ya da içinde bulunulan duruma dair güçlü bir duygu olarak yorumlanması.