‘Acil doktoru, çocuk hasta ile ilgilenmedi’ iddiası

Yüksek ateş ve kusma sebebiyle kızını hastaneye götüren Şefik Yalvaç, nöbetçi doktorun kızıyla ilgilenmediğini ve tedaviyi reddettiğini iddia etti. Yaşadıklarını cep telefonu ile çeken baba, durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdiklerini söyledi.

Pendik'te yaşayan Şefik Yalvaç, 12 yaşındaki kızını yüksek ateş ve kusma şikayetiyle özel bir hastaneye götürdü. İddiaya göre nöbetçi doktor S.M.B, ‘Burada çocuk doktoru yok. Ben bakmıyorum' diyerek tedaviyi reddetti. Duruma isyan eden baba, hastane yetkilileri ile tartışmasını telefonla kaydetti.

Pendik'te gece 03:00 sıralarında meydana gelen olayda Baba Şefik Yalvaç, 12 yaşındaki kızı Ela Nur Yalvaç'ı mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye götürdü. Acil servise getiren baba, kızına bakacak doktor bulamadı. İddiaya göre hastanedeki nöbetçi doktor S.M.B., “Burada çocuk doktoru yok. Ben bakmıyorum” dedi. Duruma isyan eden baba, hastane yöneticileri ile tartıştı. Baba yaşadıklarını cep telefonuyla kayıt altına da aldı.

“BELKİ KIZIMDA ŞARBON TEHLİKESİ VAR”

Cep telefonu ile çekilen videoda geçen konuşmalarda Baba Şefik Yalvaç’ın, “Çocuğumun belki de şarbon tehlikesi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aşırı kusma ve mide bulantısı ile geldi. Doktor S.M., çocuğuma bakmadı. Bakmıyorum dedi. Ben çocuk doktoru değilim. Bence kendisi doktor bile değil. Ülkemizin bu günlerde şiddete maruz kalan doktorları savunmaya çalışırken böyle bir şeyin olması. Bakmadıklarına dair yazı bile veremiyoruz diyorlar” ifadeleri dikkat çekti.

Baba Şefik Yalvaç daha sonra kızını başka bir özel hastaneye götürerek tedavi ettirdi.

“DOKTORUN YÜZÜNÜ BİLE GÖREMEDİM”

Kızını gece saatlerinde Acil servise getirdiğini söyleyen baba Şefik Yalvaç, “Gece saat 03:00 sıralarında kızım 39 derece ateş ve kusma ile uyandı. Bizde apar topar hastaneye getirdik. Hastaneye geldiğimiz de devam eden bir hastalığı vardı. Çok ciddi bir sıvı kaybı vardı. Acile getirip doktor beyden bakmasını rica ettik. Acil servis Doktoru S.M., odasından bile çıkmadı. ‘Ben değil çocuk doktoru görsün' diyen Doktora Baba Şefik Yalvaç, ‘Efendim şu an bir vaka var burada. Siz vakaya bir bakın, teşhisi koyun. Belki virüs, belki de farklı bir şey var. Hemen müdahale edilmesi gerekiyordur. Ondan sonra çocuk doktoru bakması gerekiyorsa yarın polikliniğe geliriz ama siz önce bir rahatlatın. Çok ciddi bir sıvı kaybı var. Belki bu sıvı kaybı nedeniyle farklı hastalıklara sebebiyet verebilir dedik. Biz doktorun yüzünü bile göremedik. Odadan bile çıkmadı. ‘Ben bakmıyorum, çocuk doktoru baksın’ dediler bizi hastaneden kapı dışarı attılar” şeklinde konuştu.

“BAKANLIĞA BİLDİRDİK”

Yaşanan bu olay sonrası durumu sağlık bakanlığına ilettiklerini ifade eden Baba Şefik Yalvaç, “Sağlık bakanlığı konuya müdahil oldu. Ciddi şekilde ilgilendiler. Doktor ve hastane hakkında gerekli işlemlere başladılar. Ülkemizde özellikle salgın denilen olayın olduğu bu dönemlerde ve bunun yanında da doktorlara şiddet uygulanıyor denildiği bu durumlarda ben insanların haklarını direk Sağlık Bakanlığı üzerinden aramalarını öneriyorum. Ben bunu yaptım ve karşılığını aldım. Doktorların da hastalara önce insan gibi bakmalarını, çünkü hepimiz önce insanız, sonra hekimiz. Hastalara insan gibi bakmaları gerekmektedir. Hepimiz insanız. Hasta da insan, doktor da insan. İnsan gibi yaşamamız için insan gibi müdahale etmemiz gerek birbirimize. O yüzden doktorlara şiddete hayır diyorum. Ama insanlarda haklarını bir şekilde aramalı. 200 metre ilerdeki diğer hastane çocuk doktoru olmamasına rağmen çocuğuma derhal müdahale etti. Rahatlatıcı önlemleri yaptı. Sıvı kaybını giderdi. Tahlilleri aldı ve şu an tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Çocuğuma hemen müdahale edildi. Ateşini düşürdüler” dedi.

İHA