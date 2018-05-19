Sağlık Bakanlığı’ndan yeni seçim yatırımı: ASM’ler kurulacak

Yaklaşık 16 yıldır iktidarda olan AKP döneminde, sağlık sisteminde hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar açısından en sıkıntılı günler yaşanıyor. Uzman sayısında yetersizlik, acil servis yoğunlukları, doktorların ağır iş yükü, vatandaşların hastane koridorlarındaki uzun kuyruklarda çektiği çile, aylarca süren tetkik ve ameliyat sıraları gibi birçok sorun için adım atılmazken, yaklaşan seçimle birlikte yeni vaatler ortaya atılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş acil servislerdeki yoğunluğun yeni kurulacak mini hastanelerle azaltmayı planladıklarını açıkladı. Ve her nedense Gümüş, uygulamanın 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra devreye gireceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kurulacağını açıkladı. 75 bin nüfuslu yerlerde kurulacak mini hastanelerin gece 23.00’a kadar açık kalacağını açıklayan Gümüş, bu merkezlerde yeni alınacak aile hekimlerinin çalışacağını söyledi.

Acil servislerdeki artan yoğunluk nedeniyle Bakanlık, aile hekimlerinin daha çok rol alacağı yeni uygulama başlatacak. Bu kapsamda 75 bin nüfuslu yerlere kurulacak mini hastaneler, gece 23.00’e kadar açık olacak.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş yaptığı açıklamada, aile hekimlerine yönelik çalışma yürüttüklerini ve bir aile hekimine düşen hasta sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aile hekimlerinin şu anda 3 bin civarında hasta baktığını belirten Gümüş, 2019’da bu sayıyı 2 bin 500 kişiye indirecek sistemin ön çalışmasını yaptıklarını kaydetti.

Gümüş, 75 bin nüfusa sahip yerlerde üst düzey sağlık hizmeti verecek merkezler açılacağını dile getirerek, “Radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de olacağı merkezler mini bir hastane görevi görecek. Bu merkezlerde yeni alacağımız aile hekimleri çalışacak. Sözleşmeli aldığımız aile hekimlerini burada istihdam edeceğiz ve merkezlerimiz gece 23.00’e kadar açık kalacak.” dedi.

4 BİN UZMAN HEKİM ALINACAK

Vatandaşın bu merkezlerden alacağı sağlık hizmeti sayesinde hastaneye gidişlerin de azalacağını vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

“Mahalle bazında yüzde 90 sorunlar çözülecek. Bu sistem hastane acillerindeki yoğunluğu da azaltmış olacak. İlk etapta pilot çalışma başlatıyoruz. Triajı mahalleye alıyoruz. Edirne, Malatya, Silivri, Bartın’da hazırlığını yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bunlardan özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’yı yapacağız. Bu şehirler çok kalabalık olduğu için buralarda sorun oluyor. Buradaki ekip, aile hekimlerinin kronik takiplerini de yapacak.

Aile hekimi, ultrason çekemiyor bu sisteme geçtikten sonra ultrason da isteyecek, sonucunu alacak. Röntgen çekilmiyor. Vatandaş bunlar olmadığı için oralara gitmek istemiyor. Uzman da burada olacak. Aile Sağlığı Merkezlerini, kamu hastanelerine de afiliye edeceğiz. Bir ara istasyon gibi vatandaşların sorunlarını çözecek. Bu merkezlerde aynı zamanda vatandaş diş hizmetlerinden de yararlanacak.”

SEÇİMLERDEN SONRA UYGULAMA BAŞLAYACAK

Gümüş, Aile Sağlığı Merkezlerinde emekli olan uzman hekimlerin de çalışabileceğini dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nden sonra pilot illerde uygulama devreye girecek. Örneğin Samsun’da varsa yüz tane uzman isteyen onları alacağız yoksa eğer kamu hastanelerinden görevlendirme yapacağız.

Bu şekilde 4 bin civarında uzman almayı düşünüyoruz. 72 yaşa kadar süre olduğu için emekli olanlardan da olabilir. Şu ana kadar bu hekimlerimizden de 150 başvuru geldi. Bazıları da başladı. Genel durumu uygunsa çalışmaya ihtiyaç da varsa direkt olarak başlattıklarımız da var. Buradaki uzmanlar, ameliyat yapmayacağı için emekli hekimlerimizin de çalışmasında bir engel yok. Hekimlerimiz, kadın doğum takibi yapabilir, gerektiğinde hastane ile ilişkisi olursa sevk almaksızın hastayı gönderebilir. Sistem bir anda devreye girmeyecek. Öncelikle 300 tanesi için çalışıyoruz.”

AA

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