Adale romatizması nedir? Fibromiyalji belirtileri ve kas romatizması tedavi yöntemleri

Tıp terimiyle "Fibromiyalji" olarak adlandırılan Adale romatizması, kas ve yumuşak dokuyu etkileyen ve dünyada en sık görülen genel bir ağrı hastalığıdır. Kas romatizması sıklıkla orta yaş kadınlarda görülür. Adale romatizmasının belirtileri, hastalığa yol açan etkenler ve tedavi yolları nelerdir? İşte kas romatizması hastalığına dair ayrıntılar...

Adale romatizması hastalığı, özellikle 30 ile 60 yaşları arasında kendini gösterebilen ve tedavi edilmediği takdirde etkisini uzun süreler devam ettirmekte ve bunun sonucunda bireyin en başta iş ve sosyal hayatı olmak üzere birçok günlük faaliyetlerini ciddi anlamda olumsuz etkileyebilmektedir. Adele romatizması, kadınlarda çok daha fazla görülmektedir.

ADALE ROMATİZMASI NEDEN OLUR?

Adale romatizması, sıklıkla soğuk bölgelerde yaşayan insanlarda ortaya çıkmaktadır. Soğuk algınlığı adale romatizmasının başlamasında en etken hastalıktır.Spor ve egzersiz sırasında vücutta oluşan terlemeler, vücudun soğuk alması, diş iltihapları, sinüzit, aşırı kilolu olmak ve yaşın 60 yaş üzerinde olması başlıca nedenlerdir.

ADALE ROMATİZMASININ BELİRTİLERİ

Adale romatizması hastalığının birçok belirtileri bulunmaktadır.

– Sıklıkla devam eden kas ve eklem ağrıları

– Uykusuzluk durumu

– Aşırı yorgunluk ve halsizlik durumu

– Hastalığa bağlı olarak 2 aydan daha uzun süren ağrılar

– Yeteri kadar uyku alınmasına rağmen yeteri kadar dinlenememe, yorgun ve bitkin uyanma durumu

– Şiddetli baş ağrısı

– Sersemlik hissi

– Konsantrasyonda aşırı zorluk çekilmesi

– Özellikle el,kol ve sırt bölgelerinde meydana gelen karıncalanmalar

– Gereğinden fazla idrara çıkma durumu

– Kulaklarda meydana gelen çınlama durumları

– Nadiren de olsa gözlerde meydana gelen kızarıklıklar

ADALE ROMATİZMASINDAN NASIL KORUNMALIYIZ?

Adale romatizmasından korunmanın en etkili yollarından biri soğuk havadan korunmaktır. Özellikle kış aylarında, adeleleri ve kasları sıcak tutan kıyafetler seçilmelidir. Sigara ve alkolden uzak durmak, günlük düzenli egzersiz yapmak; çünkü egzersizler sayesinde kaslar kuvvetlenir, ağrılar azalır ve uyku düzeni sağlanır.(yürüyüş, bisiklet, yüzme), masaj yaptırmak ve iyi uyku düzeni oluşturmak da önemli korunma yollarıdır.