Adenit nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Adenit, lenf düğümlerinin ya da bezlerinin iltihabı ile şişmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Lenf düğümleri vücudun çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. En sık boyundakiler, koltuk altındakiler ve kasıktakiler enfekte olmaktadır. Genelde enfeksiyona bir bakteri, virüs ya da alerji neden olmaktadır. Adenit hastalığı hakkında bilmek istedikleriniz haberimizde...

Adenit, lenf düğümlerinin ya da bezlerinin iltihabı ile şişmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Lenf düğümleri vücudun çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. En sık boyundakiler, koltuk altındakiler ve kasıktakiler enfekte olmaktadır. Genelde enfeksiyona bir bakteri, virüs ya da alerji neden olmaktadır.

Çocuklarda streptokok enfeksiyonu, enfeksiyöz mononükleoz, bademcik iltihabı ya da diş apsesi sonrasında adenit hastalığı kendini gösterebilir. Derideki herhangi bir enfeksiyon lenf bezlerine yayılırsa, kasıkta ya da koltuk altında da adenit oluşabilir. Adenit’e neden olan faktörler arasında; nadir olarak tüberküloz, toksoplazmoz ve kedi tırmığından oluşan enfeksiyonlar da vardır.

ADENİT BELİRTİLERİ

– Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

– Koltuk altındaki lenf bezlerinin şişmesi

– Kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi

– Deride kızarma

– Ateş yükselmesi(bazı hastalarda)

ADENİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

– Lenf bezinin fazla büyümediği, hassasiyetinin az olduğu hafif vakalarda antibiyotik tedavisine gerek yoktur, lenf bezi küçülmeye başlayıncaya kadar haftalık kontrollerle izlenmesi yeterlidir.

– Lenf bezinin büyümeyi devam ettirdiği durumlarda yani lenf bezi büyük “3 cm'den küçük”, hassas, deri kızarık ve primer enfeksiyon odağı yoksa oral empirik antibiyotik tedavisi başlanarak küçülme oluncaya kadar izlenir.

– Lenf bezi 3 cm veya daha büyükse, inflame ise, birlikte sellülit varsa veya sistemik semptom ve bulgular varsa, başlangıç antibiyotik tedavisine cevap vermediyse, lenf bezinden dışarıya doğru bir iltihap akışı başlamışsa sorunlu bölgeye sıcak havlu uygulanarak iltihabın boşalması desteklenir. İltihabın büyük kısmı akıtıldıktan sonra antibiyotik tedavisine başlanır.

– Şişlikten dışarıya bir akış yoksa iz kalmayacak şekilde küçük bir kesik atılır ve iltihap boşaltılır. Aynı şekilde iltihabın büyük bölümü akıtıldığında kesilen bölge dikilir ve antibiyotik tedavisi uygulanır.