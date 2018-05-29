Adet düzensizliği neden oluyor? Adet düzensizliği belirtileri ve tedavi yöntemleri…

Kadınların % 14 ila % 25'inde düzensiz adet döngüsü vardır; bu, döngüler normalden daha kısa veya daha uzun ya da normalden daha ağır veya hafiftir. Peki adet düzensizliği nedir? Adet düzensizliğinin nedenleri ve tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Adet düzensizliği kadınların hayatları boyunca sıkça karşılaştıkları bir durumdur. Çoğunlukla, uzun süren stresli dönemler normal adet döngüsünü etkiler ve adet kanamasının erken başlamasına veya gecikmesine neden olur. Adet döngüsünün uzunluğu ve kanamanın miktarı her kadına özgüdür. Adet kanamanızın başlama zamanını belirleyen pek çok farklı neden olabilir. Şimdi adet düzensizliği neden olur? Adet düzensizliğinde belirtiler nelerdir ve adet düzensizliğinde tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler vereceğiz…

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Çoğu kadın için normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gündür. Bununla birlikte, kadınların % 14 ila % 25’inde düzensiz adet döngüsü vardır; bu, döngülerin normalden daha kısa veya daha uzun olduğu anlamına gelir; normalden daha ağır veya hafiftir; veya karın krampları gibi başka problemlerle karşılaşırlar. Kısacası adet düzensizliği ağrı, kanamanın olmaması veya bir ayda iki kere olması gibi belirtilerden tanıyabileceğiniz anormal bir süreçtir.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ

Adet kanamasının süresi ve şiddeti kadından kadına değişir. Bir kadının adet dönemi aşırı derecede uzun, uzamış veya düzensiz ise menoraji olarak bilinir.

Menoraji belirtileri yedi günden uzun süren bir adet dönemi içerir ve kanama o kadar ağırdır ki, tamponunuzu veya pedinizi saatte bir kereden fazla değiştirmeniz gerekir. Günlük yaşantınıza müdahale eden aşırı veya uzun süreli adet dönemleriniz varsa doktorunuzu görmelisiniz.

Aşırı kanama anemiye veya demir eksikliğine neden olabilir ve altta yatan bir tıbbi duruma işaret edebilir. Çoğu durumda, anormal dönemler bir doktor tarfından başarıyla tedavi edebilir.

Ağır veya düzensiz dönemler aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:

İlaçlar

Bazı antienflamatuar ilaçlar, antikoagülanlar veya hormon ilaçları adet kanamasını etkileyebilir.

Ağır kanama, doğum kontrolünde kullanılan rahim içi araçların bir yan etkisi olabilir.

Hormon Dengesizlikleri

Östrojen ve progesteron hormonlarının fazlalığı ağır kanamaya neden olabilir. Hormon dengesizlikleri, son bir buçuk yıl içinde adet düzensizliği olan kızlar arasında en yaygın olanıdır. Ayrıca, menopoza yaklaşan kadınlarda da yaygındır.

Tıbbi durumlar

PID

Pelvik inflamatuar hastalık (PID) ve diğer enfeksiyonlar endometriozis gibi düzensiz dönemlere neden olabilir. Bu, rahmin iç kısımlarını çizen dokunun vücudun başka bir yerinde büyümeye başladığı bir durumdur. Bu, ağrının yanı sıra ağır kanamaya neden olabilir.

Kalıtsal Kan Bozukluğu

Ağır adet kanaması da pıhtılaşmayı etkileyen bazı kalıtsal kan bozukluklarına bağlı olabilir.

İyi huylu büyüme veya Kanser

Servikal, yumurtalık ya da rahim kanseri ağır kanamaya neden olabilir, ancak bu durumlar yaygın değildir. Rahimdeki iyi huylu kansersiz tümörler ağır kanamalara veya uzun sürelere neden olabilir. Rahim duvarı astarındaki iyi huylu büyüme (endometriyum) ağır kanamaya veya adetin uzun sürmesine neden olabilir.

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DİĞER OLASI NEDENLER

Yumurtlama eksikliği ya da hiç yumurtlama olmaması anlamına gelir, hormon progesteron eksikliği ile sonuçlanır, ağır dönemlere neden olur.

Adenomyozis

Anovulasyon

Rahim astarından alınan bezler rahim kasına gömüldüğünde ağır kanamalar meydana gelebilir. Bu adenomyozis olarak bilinir.

Ektopik Gebelik

Hamilelik sırasında kanamanız olursa doktorunuza başvurmalısınız. Normal hamilelik adet kanamasını keser. Hamilelik sırasında, özellikle ilk trimesterde görülen bazı noktalar genellikle endişelenecek bir şey değildir. Hamilelik sırasında yoğun olarak kanamanız olursa hemen tıbbi yardım alın. Döllenen yumurtanın ektopik gebelik olarak adlandırılan rahimden ziyade fallop tüpüne implante edilmesinin bir işareti olabilir. Ayrıca bir düşük olduğunu da gösterebilir. Doktorunuz hamilelik sırasında kanamaya neden olan şeyleri anlamanıza yardımcı olabilir.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Adet döngüsünün uzunluğu ve kanamanın miktarı her kadına özgüdür. Bununla birlikte, çoğu kadın 24 ila 34 gün arasında değişen bir döngüye sahiptir. Kanama yaklaşık dört veya beş gün sürer, kan kaybı yaklaşık 40 cc’dir (3 yemek kaşığı). Bunların sadece ortalamalar olduğunu ve “normal” inizin bu aralıkların dışında olabileceğini unutmamak önemlidir.

Anormal derecede ağır bir kanama, aşağıdaki belirtileri yaşamanıza neden olabilir, bu da aneminin bir göstergesi olabilir:

– Yorgunluk

– Soluk cilt

– Nefes darlığı

– Baş dönmesi

Her kadının döngüsü farklı olmakla birlikte, orta döngüde kanama veya cinsel ilişkiden sonra kanama gibi düzensizlikler anormal semptomlardır.



NE ZAMAN TIBBI YARDIM ALMALIYIM?

Jinekologunuzu yılda bir kez bir sağlık muayenesi için görmelisiniz. Ancak, aşağıdaki durumlarda kanama veya lekelenme varsa hemen bir randevu almanız gerekir:

– Dönemler arası

– Seks sonrası

– Hamileyken

– Menopozdan sonra

Doktorunuza başvurmanız gereken diğer göstergeler şunları içerir:

– Eğer dönemleriniz sürekli olarak bir haftadan fazla sürüyorsa

– Bir saat içinde birden fazla tampon veya hijyenik ped gerekiyorsa, bir satırda birkaç saat için

– Şiddetli acı

– Ateş

– Anormal akıntı veya koku

– Açıklanamayan kilo alımı veya kaybı

– Sıradışı saç büyümesi

– Yeni akne

– Meme başı boşalması

Kan akışınızın ne kadar sürdüğü ve her bir döngü sırasında kaç adet tampon veya hijyenik ped kullandığınız dahil olmak üzere adet dönemlerini takip edin. Bu bilgi jinekolojik randevunuzda yardımcı olacaktır. Ayrıca Aspirin içeren ürünlerden kaçının çünkü kanamayı artırabilirler.



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ADET DÜZENSİZLİĞİNDE TEDAVİ

Tedavi genel sağlığınıza, adet anormalliklerinin nedenine, üreme geçmişinize ve gelecekteki planlarınıza bağlı olacaktır. Doktorunuz ayrıca tiroid fonksiyon bozukluğu gibi altta yatan tıbbi durumları da ele almalıdır. Tedaviler şunları içerebilir.

Doktorunuzun önerebileceği olası ilaç tedavileri şunları içerir:

– İbuprofen veya naproksen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDS) hafif kan kaybını azaltabilir.

– Demir takviyeleri kansızlığı tedavi edebilir.

– Hormon replasmanları hormonal dengesizlikleri tedavi edebilir.

– Oral kontraseptifler siklusunuzu düzenleyebilir ve süreleri kısaltabilir.

– Düzensizliklerinizin halihazırda aldığınız ilaçlara bağlı olması durumunda alternatifler bulmak için doktorunuzla konuşabilirsiniz.

TIBBİ PROSEDÜRLER

D & C: Dilatasyon ve küretaj, doktorun serviksi genişletip rahim duvarınızdan doku kazıdığı bir prosedürdür. Bu oldukça yaygın bir işlemdir ve genellikle adet kanamasını azaltır.

CERRAHİ: Kanserli tümörler için cerrahi tedavi yaygındır. Ameliyat aynı zamanda fibroidleri tedavi etmek için bir seçenektir, ancak her zaman gerekli değildir. Poliplerin çıkarılması bir histeroskopi kullanılarak meydana gelebilir.

Endometriyal Ablasyon: Ağır kanama ve buna bağlı semptomları kontrol altına almak için ilaç tedavisi almayan kadınlarda kullanılan bir işlemdir. Bu prosedürde doktor, rahim kaplamasını yok eder, az miktarda veya hiç adet akışı bırakmaz. Bu prosedür gelecekteki hamilelik şansınızı önemli ölçüde azaltır, bu nedenle çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar diğer tedavi seçeneklerini tartışmalı ve değerlendirmelidir.

Histerektomi: Histerektomi rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu, kanserli veya fibroidli hastalar için tercih edilen tedavi olabilir. Histerektomi, çocuk sahibi olma yeteneğinizi sona erdirecektir. Doktorunuz gerekirse yumurtalıklarınızı da çıkarır. Bu erken menopoz ile sonuçlanır.