Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu neden olur? İşte kurtulmak için yapılması gerekenler…

Birçok insanın sorunu olan ağız kokusu, kişinin hem kendisini hem de çevresini rahatsız eden bir durum. Peki Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl önlenir? Çoğunlukla ağız hijyeninin yeterli olmamasından kaynaklanan ağız kokusunun nedenleri ve tedavi yolları...

İnsanların tahmini olarak yüzde 25’ini etkileyen, utanç ve endişeye neden olabilen, ancak tedavi edilmesi nispeten kolay olan kötü nefes, yani ağız kokusu nedir? İşte ağız kokusunun nedenleri ve tedavisi…

AĞIZ KOKUSU NEDİR?

Kötü nefes bazı hastalıklar ile ilişkili olmasına rağmen, ağız hijyeni en yaygın nedenidir. Kötü nefes önemli psikolojik sıkıntıya neden olabilen ortak bir sorundur. Bir dizi potansiyel sebep ve tedavi mevcut bulunmaktadır.

Ortalama olarak her 4 kişiden 1’inin ağız kokusu olduğu tahmin edilmektedir.

Ağız kokusu, diş çürümesi ve diş eti hastalığından sonra en yaygın üçüncü nedendir.

Ağız hijyeni ve sigarayı bırakmak gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri çoğu kez sorunu ortadan kaldırabilir. Kötü nefes devam ederse, altta yatan nedenleri kontrol etmek için bir doktora gitmeniz önerilir.

AĞIZ KOKUSUNUN OLASI NEDENLERİ

Kötü nefesin potansiyel nedenleri şunlardır:

Tütün: Tütün ürünleri ağız kokusuna neden olurlar. Ek olarak, diş eti hastalığı olasılığını da artırır ve bu da kötü nefese neden olabilir.

Gıda: Dişlere yapışan gıda partiküllerinin parçalanması kokulara neden olabilir. Soğan ve sarımsak gibi bazı yiyecekler de kötü nefese neden olabilir.

Ağız kuruluğu: Tükürük, ağızları doğal olarak temizler. Ağız kuruluğu (Kserostomi) gibi spesifik bir hastalığa bağlı olarak koku oluşabilir.

Diş hijyeni: Fırçalama ve diş ipi kullanmak, birikebilen ve yavaş yavaş parçalanabilen, koku üretebilen küçük gıda maddelerinin çıkarılmasını sağlar. Fırçalama düzenli değilse, plak adı verilen bir bakteri tabakası oluşur. Bu plak diş etlerini tahriş edebilir ve dişler ve periodontitis adı verilen diş etleri arasında iltihaba neden olabilir. Düzenli olarak temizlenmeyen protezler, ağız kokusuna neden olan bakterileri de barındırabilir.

Crash diyetleri: Oruç ve düşük karbonhidratlı beslenme programları ağız kokusu oluşturabilir. Bunun nedeni, keton adı verilen kimyasalların üretildiği yağların parçalanmasıdır. Bu ketonlar güçlü bir aromaya sahiptir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar tükürüğü azaltabilir ve bu nedenle ağız kokusunu arttırabilir. Örnek olarak; angina (kalbe yetersiz kan ve oksijen gelmesiyle ortaya çıkan göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılan nitratlar, bazı kemoterapi kimyasalları ve fenotiyazinler gibi bazı sakinleştiriciler yer alır. Büyük dozlarda vitamin takviyesi alan kişiler de kötü nefese yatkın olabilirler.

Ağız, burun ve boğaz koşulları: Bazen, boğazın arka tarafındaki bademcikler üzerinde küçük, bakteri kaplı taşlar oluşabilir ve koku üretir. Ayrıca, burun, boğaz veya sinüslerde enfeksiyon veya iltihaplanma, ağız kokusuna neden olabilir.

Yabancı cisim: Özellikle çocuklarda burun boşluğuna yerleşmiş yabancı cisim varsa kötü nefes alınabilir.

Hastalıklar: Bazı kanserler, karaciğer yetmezliği ve diğer metabolik hastalıklar, ürettikleri kimyasalların spesifik karışımları nedeniyle ağız kokusuna neden olabilirler. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) mide asitleri sürekli reflü nedeniyle kötü nefese neden olabilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARININ NEDENİ:

AĞIZ KOKUSUNDA NADİREN GÖRÜLEN NEDENLER

Diyabetik Ketoasidoz: Diyabetli bir kişinin insülin seviyeleri çok düşük olduğunda, vücutları artık şeker kullanamaz ve yağ depolarını kullanmaya başlayamaz. Yağ bozulduğunda ketonlar üretilir ve biriktirilir. Ketonlar çok sayıda bulunduğunda zehirli olabilir ve kendine özgü ve hoş olmayan bir koku koku üretir. Ketoasidoz yaşamı tehdit eden bir durumdur.

Bağırsak tıkanıklığı: Özellikle bağırsak tıkanıklığı, uzun bir kusma periyodu varsa, nefes dışkı gibi kokabilir.

Bronşektazi (Bronşların aşırı genişlemesi): Bu, solunum yollarının normalden daha geniş olduğu ve kötü nefeslere neden olan mukus birikmesine izin veren uzun süreli bir durumdur.

Aspirasyon pnömonisi: Kusma, tükürük, yiyecek veya sıvıların solunması sonucu akciğerlerde veya solunum yollarında şişme veya enfeksiyon.

DİŞ APSESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

AĞIZ KOKUSU TEDAVİSİ

– Ağız kokusunu azaltmak için en iyi yöntem iyi ağız hijyenidir. Bu, olası dişeti hastalığını önlemede faydalıdır.

– İnsanların yılda iki kez diş kontrolü ve temizliği için diş hekimine gitmeleri tavsiye edilir.

– Diş hekimi, antibakteriyel özellikli bir diş macunu veya gargara önerebilir.

– Alternatif olarak, eğer sakız hastalığı varsa, diş etleri ve dişler arasındaki boşluklardaki bakteri ve tartarları temizlemek için profesyonel temizlik gerekli olabilir.

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