Ağız yaraları nasıl geçer? İşte ağız yarası tedavisi…

Ağız içerisinde derin veya yüzeysel doku kaybına neden olan çoğu ağrılı olan ağız yaraları nasıl geçer? Ağız yaraları toplumun % 25’inde görülür. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olan ağız yaraları tek ya da çok sayıda da çıkabilir. İşte ağız yarası tedavisi...

Ağız yaraları yanaklarda, dudaklarda, diş etlerinde, dillerde, ağız altlarında ve yumuşak damakta bulunan ağrılı ülserlerdir. Bu yaralara stresten, gastrointestinal hastalıklara kadar çeşitli faktörler neden olabilir. Peki nasıl geçer? Ağız yaraları nasıl tedavi edilir?

AĞIZ YARALARININ TEDAVİSİ

Çoğu ağız yaraları 10-14 gün içinde tedavi gerektirmeden iyileşir, ancak ağrıyı azaltabilen ve doğal iyileşmeyi destekleyebilen reçetesiz satılan çeşitli ilaçlar da bulunmaktadır. Ağız yaraları için evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır. Bunlar;

– Tuzlu su ile gargara yapmak

– Kabartma tozunu su ile birlikte yaralara uygulamak

– Sıcak, baharatlı, tuzlu veya asitli yiyecekler ve içecekler gibi tetikleyicilerden kaçınmak

Bu tedaviler işe yaramıyorsa ve hala ağzınızda kalıcı ağrılı yaralar yaşıyorsanız, öncelikle doktorunuza veya dişçinize görünmenizde fayda var. Antibiyotiklere, daha güçlü antiviral ilaçlara, antiseptik bir gargaraya veya ameliyata ihtiyacınız olabilir.

AĞIZ YARALARINDAN KORUNMA

Ağız yaralarını tamamen önlemek mümkün değildir, fakat alacağınız önlemler en azından sık sık tekrar etmesine engel olabilir. Bunun için;

– Çok sıcak içecek ve yiyeceklerden kaçının.

– Yemek yerken yavaş çiğneyin.

– Diş fırçasının yumuşak olmasına özen gösterin.

– Hijyene dikkat edin.

– Stresten uzak durmaya çalışın.

– Diş etlerini rahatsız edecek protez veya diğer aparatlar varsa doktorunuza başvurun.

– Baharatlı gıdaların tahrişi arttıracağını unutmayın.

– Vitamin takviyesi yapın, özellikle B vitamini alın.

– Bol su için.

– Sigarayı azaltın veya mümkünse bırakın.

– Alkollü içeceklerden uzak durun.

– Güneşte, plajda iken dudaklarınızı aşırı güneşe maruz bırakmayın veya dudak kremi kullanın.

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