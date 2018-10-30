Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi

AKP'nin, içinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 43 maddelik kanun teklifinin içerisinde 'üniversite kampüs alanları içinde bulunan işletmelerde de sigara satışının engellenmesi' hususuna yönelik madde de yer alıyor.

AKP’nin içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte sigara satışlarına ve paketlerine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

AKP’nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AKP milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan teklife ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Muş, teklif ile eczanelerde yardımcı eczacılık müessesesinin kaldırıldığını söyledi.

İlaç ticareti yapan şirketlerde ve ortaklık yapılarında mutlaka bir eczacının bulunmasına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığını aktaran Muş, buna karşın sorumlu müdürün eczacı olacağına işaret etti.

Teklifle, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin getirildiğini ifade eden Muş, “Eskiden bir olay olduğu zaman bununla alakalı karakolda ifade alınıp kişiler bırakılabiliyordu. Şimdi bir olay olduğu zaman bununla alakalı ifadeler hastanelerde alınacak ve buradaki polis mutlaka şüphelileri ya da olaya karışanları savcılığa sevk edecek. Başsavcılık bırakılıp ya da mahkemeye sevkle ilgili kısmına karar verecek. Karakoldaki iş bitiyor. Bundan sonraki süreci başsavcılık yürütecek.” diye konuştu.

Tütün ürünlerinin satışı kapalı dolaplarda yapılacak Muş’un verdiği bilgiye göre teklifte ayrıca şu düzenlemeler yer alıyor:

“- Sinema salonlarında, internet ortamında ve sosyal medyada tütün ürünlerinin reklamları yapılamayacak.

– Tütün ürünlerinin satışı, müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda yapılacak. Bunu ihlal edenler, 5 bin ile 20 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. İkinci defa ihlal halinde bu cezalar iki katı arttırılacak. Üçüncü ihlalden sonra ise işyeri, 10 günden bir aya kadar kapatılacak.

– Kapatma cezasından sonra aynı şekilde ihlalin tekrarında her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilebilecek.

– Tütün ürünlerinin paketlerinin üzerindeki sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin resimli ve Türkçe yazılar yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılıyor.

– Aile hekimliklerinde ciddi yığılmalar olması durumunda Sağlık Bakanlığı devreye girecek.

– Tabiplerin ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından her seferinden izin almaları zorunluluk olmaktan çıkarılıyor.

– Sağlık Bakanlığından izin almadan sağlık beyanı ile televizyon kanallarında ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek.

– İçme suyuyla ilgili Sağlık Bakanlığına denetleme yetkisinin yanına yaptırım uygulama yetkisi veriliyor.”

Teklifin, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 1 Kasım Perşembe günü ele alınması bekleniyor.

Kanun teklifinde tütün ürünlerine yönelik düzenlemelerden bazıları şöyle:

“Sinema salonlarında gösterilen filmler ve reklâmlar ile tiyatro salonlarında sergilenen eserlerde ve internet ile topluma açık sosyal ortamlarda tütün ürünü kullanılması veya görüntüsünün kullanılması durumu, mevcut düzenleme kapsamında değerlendirilmediğinden, bu hususun açıklığa kavuşturulması, ayrıca sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlere ilave olarak üniversite kampüs alanları içinde bulunan işletmelerde de sigara satışının engellenmesi gerekli görülmüştür.”

“Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı yüzde seksen beşe çıkarılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edileceği ve buna ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacağı öngörülmektedir.”

Ayrıntılar gelecek…

AA