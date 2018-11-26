Kış aylarında çocuklarda sık rastlanan rahatsızlıkların başında gelen ve yüksek ateş ile başlayıp vücutta kızarıklarla devam eden altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Roseola, roseola infantum ve ekzantem subitum olarak adlandırılan altıncı hastalık, çocuklarda görülen viral bir enfeksiyondur. Üç ila beş gün süren yüksek ateşle kendini gösteren altıncı hastalık hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik… Altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

ALTINCI HASTALIK NEDİR?

Altıncı hastalık, Roseola, exanthem subitum ve roseola infantum olarak da bilinir. En sık 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Genellikle ilk birkaç gün yüksek ateş görülür ardından yüksek ateşin düşmesiyle ciltte belirgin bir döküntü olur.

ALTINCI HASTALIK NEDENLERİ

Roseola öncelikle human herpes virüsü 6 (HHV-6) ve daha az sıklıkla human herpes virüsü 7 (HHV-7) adı verilen bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Altıncı hastalık için henüz hazırlanmış bir aşı yoktur. Altıncı hastalığı geçiren çocuklar, hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanır.

ALTINCI HASTALIK BELİRTİLERİ

HHV-6 (veya HHV-7) enfeksiyonunun belirti ve bulguları, hastanın yaşına bağlı olarak değişir.

– Bebekler ve küçük çocuklar, üç ila beş gün süren yüksek ateş (39-40 derece) aniden ortaya çıkan ani semptomları rutin olarak geliştirirler.

– Çocukta ayrıca, boynunun önünde veya arkasında kızarıklar, burun akıntısı, şişmiş göz kapakları, hafif ishal ve şişmiş lenf düğümleri (bezleri) gelişebilir.

– Ateşin düşmesinden 12 ila 24 saat içinde, hızlı bir döküntü ortaya çıkar.

– HHV-6 (veya HHV-7) enfeksiyonu geliştiren daha büyük çocuklarda birkaç gün yüksek ateş, muhtemelen burun akıntısı ve / veya ishal olması daha olasıdır.

– Daha büyük çocuklarda ateş düştükçe döküntü gelişimi daha az gözlenir.

İLGİLİ HABER Grip hastalığının belirtileri, tedavisi ve korunma yolları...

ALTINCI HASTALIK TEDAVİSİTanı koymak için, doktor tıbbi bir öykü alır ve kapsamlı bir fizik muayene yapar. Ateş düştükçe ve döküntü görülene kadar altıncı hastalık tanısı genellikle belirsizdir, bu nedenle doktor, ateşin başka bir enfeksiyon türünden kaynaklanmadığından emin olmak için testler isteyebilir.

Roseola genellikle profesyonel tedavi gerektirmez. Çoğu tedavi yüksek ateşi düşürmeye odaklanır. Antibiyotikler altıncı hastalığı tedavi edemez çünkü bu hasalığa bakteriler değil virüsler sebep olur.

Asetaminofen veya ibuprofen çocuğunuzun ateşini hafifletmeye yardımcı olabilir. Viral bir hastalığı olan bir çocuğa asla aspirin vermeyin, çünkü bu gibi durumlarda kullanımı karaciğer yetmezliğine ve ölüme neden olabilen Reye sendromu ile ilişkilendirilmiştir.

Bazı ebeveynler ateşi düşürmek için ılık sünger banyoları kullanırken, bunun gerçekten işe yaradığına dair bir kanıt yoktur. Aslında, sünger banyoları çocukları rahatsız edebilir. Çocuğunuza asla buzlu veya soğuk banyo veya alkollü losyonlar uygulamayın.

Ateşten su kaybını önlemek için çocuğunuzu buzlu su ve çocuklar için elektrolit solüsyonları gibi sıvıları içmeye teşvik edin. Anne sütü ve formülü dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabilir.