Alzheimer hastalığı belirtileri nelerdir? Alzheimer nasıl tedavi edilir?

Sıklıkla yaş ilerledikten sonra ortaya çıkan alzheimer hastalığı 65 yaşın üzerinde 15 kişiden birinde görülüyor. Alzheimer, yaş ilerledikçe unutkanlık belirtisi ile ortaya çıkan, hem kadın hem de erkekte görülen hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır. Peki alzheimer belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte tedavi yöntemi...

80-85 yaşın üzerindeki, her iki kişiden birinde alzheimer görülmektedir. Alzheimer hastalığı genellikle kırk ve ellili yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Alzheimer unutkanlık olarak bilinir ancak her unutkanlık Alzheimer hastalığı anlamına gelmez. Dünyada 20 milyondan fazla alzheimer hastası olduğu biliniyor. Bu hastaların yaklaşık 300 bini ülkemizdedir. Alzheimer nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir kısaca açıklayalım…

ALZHEIMER NEDİR?

Alzheimer hastalığı çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilen, kişinin gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerinin yıkımına neden olan bir beyin hastalığıdır. Kişi yavaş yavaş çevre ile iletişim kurma, karar verme yeteneğini kaybeder. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez. Anormal davranışlarda bulunur. Kişiliği değişmeye başlar, kaygı artar en sonunda kendisini dahi tanıyamaz duruma gelir.

ALZHEİMER OLMAMANIN PÜF NOKTALARI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, 60'lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan ve halk arasında “unutkanlık” olarak bilinen alzheimere yakalanmamanın yapılacak bazı uğraşlarla mümkün olabildiğini belirtti.

ALZHEIMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her unutkanlık bu hastalığın habercisi değildir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Unutkanlık ile beraber beceri kaybı görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor.

Alzheimer belirtileri şöyle seyreder:

– Beyindeki sinir hücreleri yok olmaya başlamıştır.

– Kısa süreli unutkanlıklar şeklinde ortaya çıkar.(Örneğin, hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırlayamaz.)

– Kelimeleri bulurken zorlanır.

– Tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamaz.

– Hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme başlar.

– Eşyaların yerlerini karıştırır(koyarken başka yere koymak)

– Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduğu bir şeyi tekrar sorar, yakınlarını tanıyamaz hale gelir.

– Karakter özellikleri değişir, insanları suçlar.

– Psikolojisi bozulur. Psikolojisi bozulan hasta, içine kapanık bir hale gelir.

– Sorumluluk sahibi olmaktan kaçar.

– Konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve yatağa mahkum olur.

ALZHEİMER TEDAVİSİ

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Alzheimer konusundaki çalışma ve gelişmelerde durum karamsar değildir. 1990’ların sonundan itibaren hastalığın tedavisinde kullanılan 4 önemli ilaç piyasaya çıkmıştır. Bu ilaçlar erken dönemde kullanıma başlanırsa etkili olmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 500 bin civarında Alzheimer hastası belirtilen ilaçları kullanarak tedavilerini sürdürmektedirler. Alzheimer hastalarında sosyal yaşamı hareketlendirmek, çeşitli hobiler edinilmesi büyük yararlar sağlayacaktır.