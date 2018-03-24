Alzheimer Hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Alzheimer, yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hem kadın hem de erkekte görülen hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır. Ancak her unutkanlık Alzheimer hastalığı anlamına gelmez. Alzheimer nedir, kısaca açıklayalım..

Alzheimer, sıklıkla 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Bilimsel araştırmalar, 65 yaşın üstündeki, ortalama her 15 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü ortaya koymuştur. 80-85 yaşın üzerindeki, her iki kişiden birinde alzheimer görülmektedir. Hastalık kırk ve ellili yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Dünyada 20 milyondan fazla alzheimer hastası olduğu biliniyor. Bu hastaların yaklaşık 300 bini ülkemizdedir. Şimdi Alzheimer nedir, belirtileri nelerdir? Alzheimer tedavisi nasıl olur? Alzheimer ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler haberimizde…

ALZHEIMER NEDİR?

Alzheimer hastalığı çoğunlukla psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilen, kişinin gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerinin yıkımına neden olan bir beyin hastalığıdır. Kişi yavaş yavaş çevre ile iletişim kurma, karar verme yeteneğini kaybeder. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremez. Anormal davranışlarda bulunur. Kişiliği değişmeye başlar, kaygı artar en sonunda kendisini dahi tanıyamaz duruma gelir.

ALZHEIMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her unutkanlık bu hastalığın habercisi değildir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Unutkanlık ile beraber beceri kaybı görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor.

Alzheimer belirtileri şöyle seyreder:

– Beyindeki sinir hücreleri yok olmaya başlamıştır.

– Kısa süreli unutkanlıklar şeklinde ortaya çıkar.(Örneğin, hasta bir gün önce ne yaptığını, ne yediğini hatırlayamaz.)

– Kelimeleri bulurken zorlanır.

– Tarihleri ve bilinen yolları hatırlayamaz.

– Hesap yapamama, pratik düşünmede zorluk çekme başlar.

– Eşyaların yerlerini karıştırır(koyarken başka yere koymak)

– Hastalık ilerledikçe, kişinin günlük işleri aksamaya başlar. Sorduğu bir şeyi tekrar sorar, yakınlarını tanıyamaz hale gelir.

– Karakter özellikleri değişir, insanları suçlar.

– Psikolojisi bozulur. Psikolojisi bozulan hasta, içine kapanık bir hale gelir.

– Sorumluluk sahibi olmaktan kaçar.

– Konuşma, yürüme, tuvalete gitme gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz ve yatağa mahkum olur.

ALZHEİMER TEDAVİSİ

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Yani yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır. Alzheimer konusundaki çalışma ve gelişmelerde durum karamsar değildir. 1990’ların sonundan itibaren hastalığın tedavisinde kullanılan 4 önemli ilaç piyasaya çıkmıştır. Bu ilaçlar erken dönemde kullanıma başlanırsa etkili olmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 500 bin civarında Alzheimer hastası belirtilen ilaçları kullanarak tedavilerini sürdürmektedirler. Alzheimer hastalarında sosyal yaşamı hareketlendirmek, çeşitli hobiler edinilmesi büyük yararlar sağlayacaktır.