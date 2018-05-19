Ameliyat sırasını, durumu daha acil olan hastaya verdi

Antalya'da kalbindeki deliğin kapatılma operasyonu kardiyoloji kongresinde canlı sunulacak olan Tarık Karaca (33) ameliyat olmayı beklerken, kendisinden daha acil olan Hasan Es'e (63) sırasını verdi. Hasan Es'in beyin damarındaki pıhtı, bin 500 doktorun izlediği canlı ameliyatla çıkarıldı. Ertesi gün de Tarık Karaca ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan iki hastanın buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Antalya Kundu’da 3-6 Mayıs tarihlerinde, yaklaşık bin 500 doktorun katıldığı 25’inci Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi’nde bir ilk yaşandı. Farklı illerden gelen hekimlerin kalp ve damar hastalığı girişimlerini ve deneyimlerini paylaştığı kongrede, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şakir Arslan ve ekibinin, Tarık Karaca’nın kalp deliğini kasıktan girerek kapatacağı operasyonun naklen yayını için hazırlıklar tamamlandı. Karaca, ameliyathane kapısında masaya yatırılmayı beklerken, hastanenin acil servisine ‘inme’ nedeniyle bir hasta getirildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 2.5 yıldır inme vakalarında embolektomi yöntemi ile beyin damarındaki pıhtıyı çıkaran Nörolog Dr. Elif Sarıönder Gencer ile Prof. Dr. Şakir Arslan, hemen inme geçiren Hasan Es’i ameliyathaneye aldı. Ameliyat olmayı bekleyen Tarık Karaca’ya da durum anlatıldı. Karaca’nın da anlayışla karşılaması üzerine yaklaşık yarım saat içerisinde embolektomi yapılarak beyin damarındaki pıhtı çıkarılan Hasan Es sağlığına kavuştu. Bir gün sonra da Karaca’nın kalp deliği kapatıldı. Müdahalenin hemen sonrasında Hasan Es konuşmaya ve felçli tarafını hareket ettirmeye başladı. Tarık Karaca da ameliyat sırasını alan Es’i ziyaret etti. İki hastanın buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

‘BİRAZ GECİKSEYDİK HERŞEY KÖTÜ OLURDU’

Antalya’da oturan Hamiyet Es, eşinin hastalandığı günü anlatırken, “Sabah saatlerinde şehir dışına gitmek için hazırlık yapıyorduk. Eşime ‘Sana kazak alayım mı?’ diye sordum. Bir anda konuşması bozuldu, dili dönmedi, felç oldu, ağzı ve gözü eğildi. Ambulansla hastaneye geldik. Ameliyat başarılı geçti. Doktorlarımız sağ olsun. Biraz gecikseymişiz her şey kötü olurmuş. Çok şükür” dedi.

‘AMELİYATTAN SONRA BANA ANLATTILAR’

Ameliyatını bin 500 hekimin canlı izlediği Hasan Es, sağlığına kavuştuğu için doktorlarına teşekkür etti. Hasan Es, “Kendime geldikten sonra anlattılar bunu. ‘Kameraya alınmışsın’ dediler. Doktorlarımdan Allah razı olsun” diye konuştu.

‘BEKLEYECEK BİR HASTA DEĞİLDİ’

Nöroloji Kliniği’nden Uzman Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme hastası Hasan Es ile ilgili bilgi verdi. Dr. Gencer, “Hasta aniden sol kol ve bacağı tutmayacak şekilde şikayet yaşıyor ve hastanemize başvuruyor. Acil servise geldiğinde inme hastası olduğunu fark ettik. Sol kol ve bacak hiç hareket etmiyordu, gözleriyle sol tarafı göremiyordu ve bilinci kapalıydı” şeklinde konuştu. Dr. Gencer, şöyle devam etti:

“Hasta bu tedavi için uygundu, ancak o gün tesadüfen kongre nedeniyle kardiyoloji servisindeki her iki anjiyo ünitesinde planlanmış hastalar için kameralar hazırdı. Orada canlı vaka yapılıyordu ve Kundu’da bir otelde bin 500 hekim de onları seyrediyordu. Fakat durumu nedeniyle bekleyebilecek bir hasta değildi ve o planlanmış hastalardan birinin yerine tedavi için bu hastayı aldık. Biz Şakir Hocam ile tedaviyi yaparken Kundu’da da bin 500 hekim bizi seyretti. İşlem başarılı geçti. 45 dakika sonra damarın tam açıklığı sağlandı. Bir gün sonra hasta sağlığına kavuştu, şimdi kliniğimizde takip ediyoruz. Birkaç gün içinde de taburcu edeceğiz.”

‘TAM MASAYA ALACAKKEN İNME HASTASININ HABERİ GELDİ’

Kardiyoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Şakir Arslan ise 25’inci Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi’nde bir ilk yaşandığını belirtti. “Biz normalde doğuştan kalp deliği olan Tarık Karaca’nın kalp deliğini ameliyatsız şekilde kasıktan girerek kapatmayı planlıyorduk” diyen Prof. Dr. Arslan, “Hastamız hazırdı. Masaya tam almak üzereyken bir inme hastası olduğu haberini aldık. Bu durumda biz Tarık Karaca’yı kaldırarak onun yerine Hasan Es’i hızla laboratuvarımıza aldık. Bu operasyon kongrede de canlı olarak izlendi” diye konuştu.

‘HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN SIRASINI VERDİ’

Kendi yerine başka hastayı ameliyata almak zorunda kalacaklarını söylediklerinde Tarık Karaca’nın bunu çok olumlu karşıladığını belirten Prof. Dr. Arslan, “Hiç tereddüt etmeden sırasını verdi. Ve hızlı bir şekilde inme hastasının işlemini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

İKİ HASTANIN DUYGUSAL BULUŞMASI

Kalp deliği kapatılan Tarık Karaca, ameliyat sırasını alan Hasan Es’i ziyaret etti. Karaca, Es’in ellerini tutarak, “Seni acil getirdiklerini görünce kalkmak zorunda kaldım. Allah sana iyilik versin” dedi. Hasan Es ise Tarık Karaca’ya teşekkür ederek, “Allah razı olsun” dedi. Kendi yerine ameliyata alınan Hasan Es’i iyi gördüğü için çok sevindiğini belirten Tarık Karaca, “Hasan dayı acil geldiği için benim yapacak bir şeyim yoktu. Şimdi onu çok iyi gördüm. O iyi oldu, ya ben ona sevindim” diye konuştu.

DHA