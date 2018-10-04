Anne sütü bebekler için en hayati besindir. Özellikle ilk altı ay sadece anne sütü almalıdır. Annenin yeterli sıvı almaması, yetersiz beslenme, psikolojk sorunlar gibi faktörler anne sütünün az gelmesine veya kesilmesine neden olur. İşte, anne sütü azlığının nedenleri ve belirtileri...

Stres, hormonal değişimler gibi pek çok farklı etkene bağlı olarak anne sütünde azalmalar görülebilmektedir. Peki anne sütü azlığının nedenleri ve belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde…

ANNE SÜTÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Anne sütü salgılanmasını sağlayan hormon prolaktin hormonudur. Bu beyinde yer alan hipofizden salınır. Süt salgılanmasını sağlar. Bebeğin emmesi ile birlikte sütün akmasını sağlayan hormon se okstosin hormonudur. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre anne sütü ile beslenen çocuklarda ölüm oranları, beslenmeyenlere göre 4-6 kat daha az görülmektedir. Ayrıca, annenin bebeğini emzirmesi de diyabet 2, meme kanseri, yumurtalık kanseri, anemi, kemik erimesi ve doğum sonrasında olası depresyondan korur.

ANNE SÜTÜNÜN AZALMASINA YOL AÇAN NEDENLER

– Erken doğum

– Annenin yeterli sıvı almaması

– Yetersiz beslenme

– Bebeğin geç emzirilmeye başlanması

– Psikolojk sorunlar

ANNE SÜTÜ AZLIĞININ BELİRTİLERİ

– Bebeğinizin katı dışkılamasının sayısı az, koyu renk ve kıvamda olması sütünüzün az olduğunu ifade eder. Bebeğiniz günde 5 defa katı dışkı yapıyor ve hardal renginde oluyorsa sütünüz yeterli demektir.

– Anne sütünün yeterli olması durumunda bebek günde 8-10 defa altını ıslatırken; sütün az olduğu durumda ise bu sayı daha azdır.

– Anne sütünün yeterli olup olmadığını ifade eden bir diğer durum ise idrar rengidir. İdrar rengi açık sarı veya renksiz ise anne sütü yeterli demektir.

– Anne sütü yetersiz ise bebeğin kilo oranı normale göre daha düşük olur.

– Bebeğinizin sürekli olarak meme araması, emme isteği sütünüzün azlığını ve bebeğinizin bu yüzden tam doymadığı olarak kabul edilebilir.