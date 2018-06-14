Anonişi nedir? Doğuştan tırnak yokluğunun tedavisi var mı?

Günlük yaşantımızda dikkat etmesek de, aslın da tırnaklarımız sağlığımız hakkında bize çok şey anlatır. Mesela doğumsal tırnak yokluğu diğer adı ile ANONİŞİ. Peki doğuştan tırnağın olmamasının sebepleri neler? Tedavisi var mıdır? İşte detaylar...

Haber/Elvan Avcı

Bir çoğunuzun ilk defa duyduğu doğuştan tırnak yokluğu (Anonişi) durumunda kişide deri, kemik, diş ve saç hastalıkları görülebilir. Acıbadem Fulya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz Anonişi hastalığını anlattı.

DOĞUŞTAN TIRNAĞIN OLMAMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Doğuştan tırnak yokluğu oldukça nadir görülen bir durum, total veya kısmi şekilde olabilir. Birkaç tipi bulunur. Basit tipinde el ve ayak tırnaklarının birkaç tanesi doğuştan yoktur. Bazı olgularda ise el ve ayak tırnaklarının tümü yine doğuştan hiç oluşmamıştır. Bu durum tek başına görülebileceği gibi bazı sendromların bir bulgusu olabilir.

ANONİŞİ GENETİK Mİ?

Son yıllarda genetik olarak RSPO4 denilen bir proteinin genetik değişikliği sonucu gelişen olgular bildirilmiştir. Yapılan araştırmalar, tırnak gelişiminden sorumlu olabilen birden fazla genetik olduğunu ortaya çıkartıyor.

Bazı olgularda ise kalıtsal geçiş biçimi saptanamayabildiğini söyleyen Akdeniz; Tırnak gebeliğin 3 ve 4. ayında geliştiğini bu dönemde kullanılan ilaçlar tırnak gelişimini olumsuz etkileyebildiği şeklinde konuştu.

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“Örneğin gebelikte bu dönemde pıhtılaşmayı önleyen ilaç veya epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenitoin) tırnak gelişimini olumsuz etkileyebilir.”

“TIRNAKLARIN GELİŞMEMESİ ANNE KARNINDA KÖK HÜCRE GELİŞİM BOZUKLUĞU SONUCUDUR”

Bu gelişim bozukluğu genetik olabileceği gibi ilaçlara veya viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Birçok sendroma eşlik edebilir. Tırnak yokluğu durumunda kişide deri, kemik, diş ve saç hastalıkları görülebilir.

Genelde erkek çocuklarda hastalığın tüm bulguları görülürken, kızlarda daha hafif ve birkaç belirti (5. parmak kısalığı) olan formlar görüle bildiğini söyleyen Prof. Dr. Sedat AKDENİZ zeka geriliği olabileceğine de dikkat çekti.

TIRNAK SONRADAN ÇIKAR MI?

Doğumda olmayan tırnak (eğer tırnak yatağını tam olarak etkilenmiş ise) doğal olarak gelişim defekti olduğu için sonradan çıkmaz.

ANONİŞİ’NİN TEDAVİSİ VAR MI?

Günümüzde doğumda olmayan tırnakların tedavisi yoktur.

İLERİDE KİŞİNİN SAĞLIĞINA BİR TEHTİD OLUŞTURUR MU?

Tırnak yokluğu hayati önem arz eden bir organ bozukluğuna eşlik etmemiş ise yaşamı tehdit etmez hayat kalitesini etkilemez.