Antidepresan kullanımı 4 yılda iki katına çıktı

2018 Gallup Küresel Duygu Raporuna göre 2017 yılı insanlar için en kötü seneydi. Ayrıca raporda antidepresan kullanımının artışı da dikkat çekiyor.

145 ülkede 154 bin kişi baz alınarak hazırlanan 2018 Gallup Küresel Duygu Raporuna göre, 2017 yılı insanlar için en kötü sene olarak kayıtlara geçti. 2009 ve 2013 yılları arasında antidepresan tüketim miktarı ise yaklaşık 2 kat artarak 37 milyon 867 bin 254'e ulaştı. 2016'nın ilk 9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu antidepresan tüketildi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamalarına destek vermek amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

TÜRKİYE EN MUTSUZ DÖRDÜNCÜ ÜLKE

İnsanların duyguları üzerine yapılan uluslararası araştırmaya göre, Türkiye mutsuz 145 ülke içerisinden 53 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin de gerisinde yer alarak son 3'e yerleşen ülkeler ise Tunus, Yemen ve Afganistan.

Türk halkının en çok trafik yoğunluğun, hayat pahalılığı ve iş imkanlarındaki yetersizlik nedeniyle şikayetçi olduğu belirtildi. Her 5 kişiden biri de geçtiğimiz yıl öfkeli olduğunu dile getirdi. Yani insanların yüzde 23'ü üzüntü, yüzde 31'i ise fiziksel acı çektiğini söylüyor.

9 AYDA 33 MİLYON KUTU

Türkiye’de 2008 yılında 16 milyon 537 bin 260 kutu antidepresan ilaç satışı yapılırken söz konusu dönemde yaşanan ekonomik krizle, antidepresan tüketimi 2009 yılında 19 milyon 62 bin 74 kutuya; 2010 yılında 22 milyon 741 bin 972 kutuya, 2011 yılında tüketim 25 milyon 672 bin 415 kutuya, 2012 yılında ise tüketim 25 milyon 958 bin 726 kutuya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan verilere göre 2013 yılında Türkiye genelinde antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaç tüketim miktarı 37 milyon 867 bin 254 olarak gerçekleşti.2009 ve 2013 yılları arasında antidepresan tüketim miktarı yaklaşık 2 kat artarak 37 milyon 867 bin 254'e ulaştı. 2016'nın ilk 9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu antidepresan tüketildi.

KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunların araştırılarak, işsizlik ile etkili ve sürekli nasıl mücadele edileceğinin belirlenmesi, toplumda refah seviyesinin artması ve kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamalarına destek vermek amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Tanrıkulu, “Ekonomik koşulların ağırlaşması ile geçim derdi ve kaygısıyla vatandaşların her yıl gittikçe artan şekilde depresyon hastalığının pençesine itilmesi ve gittikçe artan miktarlarda antidepresan ilaçlar kullanması düşündürücüdür. Toplumun ruhsal sağlığının ekonomik refah ile doğrudan ilişkili olduğu, bir toplumda geçim koşulları ne kadar zorlaşırsa huzursuzluğun, endişenin, kaygıya bağlı olarak ruhsal sağlığın bozulmaya başladığı ve giderek tüm kamu sağlığını tehdit etmeye başladığı unutulmamalıdır” diye konuştu.