Apandisit nedir, nasıl anlaşılır? Apandisit belirtileri ve tedavisi

Genellikle karnın sağ tarafından meydana gelen ağrı ile ortaya çıkan ve karın ağrıyla karıştırılabilen apandisit hakkında merak edilenler haberimizde... Apandisit nedir? 10 ila 30 yaşları arasında görülen apandisitin belirtileri nelerdir? Apandisit nasıl tedavi edilir?

Karın ağrısı, kusma, hafif ateş, iştahsızlık, kabızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan, patlaması hayati tehlike yaratan Apandisit nedir? Apandisit nedenleri, belirtileri ve apandisit tedavisi hakkında tüm detaylar haberimizde…

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 6-9 cm uzunluğunda ve 2-3 cm kalınlığında bir doku tüpü olan apendiksin iltihaplanmasıdır. Karnın sağ alt tarafında kalın bağırsağın olduğu bölgede bulunur.



APANDİSİT BELİRTİLERİ

– İştah kaybı

– Mide bulantısı

– Ağrılar başlamasının ardından kusma

– Karın bölgesinde şişme

– Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

– Gaz çıkarmakta zorlanma

– Ateş, genellikle 38 C'nin üzerine çıkmaz

– Rektum bölgesinde ağrı

– Ağrılı idrara çıkma

Belirtilen semptomlardan herhangi birine sahipseniz, derhal tıbbi yardım alın, çünkü zamanında teşhis ve tedavi çok önemlidir. İltihaplı apandisitin yırtılmasına neden olabilecek herhangi bir ağrı kesici, müshil içmeyin veya ısıtma yastığı kullanmayın.

APANDİSİT AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

– Karnınıza hafifçe bastırın. Dokunmak bile özellikle karnın sağ kısmında ağrıya neden oluyorsa doktorunuzu aramanız gerekir.

– Karın bölgesine bastırdığınızda bu bölge normalden daha sert ya da şiş hissediliyorsa (ağrıyla birlikte) apandisit olabilir.

– Apandisit ağrısı yürümenizi zorlaştırabilir. Ayağa kalkın ve yürüyün, yürürken dahi ağrı yaşıyorsanız bunun nedeni apandisit iltihaplanması olabilir.

– Ek olarak fetüs pozisyonunda kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa ağrı büyük ihtimalle apandisit yüzünden oluşuyordur.

Nedeni ne olursa olsun bu ağrılar geçmiyorsa ve şiddetleniyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeniz önerilir.

APANDİSİT NEDEN OLUR?

Birçok durumda apandisit nedeni tam bilinmeyebilir, birden fazla neden olabilir. Bazen apandisitte bir tıkanıklık ve enfeksiyon olabilir ve tam tıkanıklık acil ameliyat gerektirebilir. Obstrüksiyon sıklıkla dışkı maddelerinin birikiminden kaynaklanabilir yada aşağıdaki durumlarda neden olabilir:

– Büyümüş lenfoid folliküller

– Kurt, parazitler

– Travma veya yaralanma

– Tümörler



APANDİSİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Apandisit tanısı zor olabilir. Apandisit semptomları genellikle safra kesesi problemleri, mesane veya idrar yolu enfeksiyonu, Crohn hastalığı, gastrit, bağırsak enfeksiyonu ve yumurtalık problemleri gibi diğer rahatsızlıklara çok benzer veya belirsizdir.

Tanıya yardımcı olmak için genellikle aşağıdaki testler kullanılır:

– Inflamasyonu tespit etmek için karın muayenesi

– İdrar yolu enfeksiyonu dışlamak için idrar testi

– Rektal muayene

– Vücudunuzun enfeksiyonla savaştığını görmek için kan testi

– CT taraması ve / veya ultrason

APANDİSİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Apandisit olarak adlandırılan tüpü çıkarmak için cerrahi, hemen hemen tüm apandisit vakaları için standart tedavidir. Hastanın karnının sağ alt bölgesinde bulunan kalın bağırsağın olduğu bölgede açılan cerrahi yarıktan hastalıklı parça alınır ve gerekli görüldüğü durumlarda patolojik incelemeye gönderilir. Apandisin alınmasıyla gerçekleştirilen apandisit ameliyatının sonrasında herhangi bir problemin yaşanması söz konusu değildir. Yani apandisin vücutta olmaması bu zamana kadar hiç bir hastaya problem yaşatmamıştır. Ancak her ameliyatta olduğu gibi apandisit ameliyatında da hastanın ağırlık durumuna göre, bir iyileşme süreci vardır.

MİDE RAHATSIZLIKLARININ NEDENİ

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, son dönemde sıkça duymaya başladığımız mide hastalıklarıyla ilgili konuştu.