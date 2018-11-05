Apandisiti patlayan çocuğa şurup yazıp eve gönderdiler!

Kocaeli Dilovası’nda ilçesinde karın ağrısı şikâyetiyle Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaşındaki çocuğa doktorlar ağrı kesici şurup yazarak eve gönderdi. Bir süre sonra fenalaşan çocuğun apandisitinin patladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi'nde Basın Yayın Birimi Müdürü olan Nihat Kocabay'ın, 8 yaşındaki oğlu Ali Kocabay 3 Kasım cumartesi günü aniden fenalaştı. Karnı ağrıyan çocuğunu Dilovası Devlet Hastanesi'nin acil servisine götüren baba Kocabay, çocuğunun tedavisi için beklemeye başladı.

İĞNE VE ŞURUP YAZDILAR

İddiaya göre, küçük çocuğun karın ağrısı şikâyetiyle pek ilgilenmeyen doktorlar, çocuğa iğne ve şurup yazarak evine gönderdi. Eve gittikten kısa bir süre sonra fenalaşan çocuk ambulansla Dilovası'ndan Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Apandisti patladığı anlaşılan çocuk acilen ameliyata alındı.

AMELİYATA ALINDI

Doktorların ihmalkârlığından ve ilgisizliğinden yakınan Nihat Kocabay, oğlunu acılar içerisinde kıvranırken getirdiğini anlatarak şöyle konuştu: “Saat 14.00'te Dilovası Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne karın ağrısı şikayeti ile giden hasta oğlum çekilen filmin ardından, fiziki bir muayenesi yapılmadan iğne ve yazılan şurubun ardından eve yollandı. Saat 23.00 karın ağrısı şikâyeti geçmeyen oğlum için saatler sonra tekrar aynı doktora gidildiğinde ‘Apandisit olabilir' denildi. Saat 23.30 yine aynı doktor tarafından çağrılan 112 Ambulansı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Saat 03.00 yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ‘Apandisit patlamış' teşhisi ile yatışı yapıldı ve ameliyat edilecek. Saat 10.00 çocuk cerrahisi doktoru küçük Ali'min tedavisini başlattı ve saat 16.00 gibi ameliyata alabileceğini söyledi. Acılar içinde kıvranan küçük Ali'nin ameliyat olmasını bekliyoruz.

HASTANE İYİLEŞTİRİLMELİ

İnsanın olduğu yerde hata olur eyvallah diyen baba Nihat Kocabay, “Üzüldüğüm nokta, Dilovası Devlet Hastanesi'nde yerinden kalkıp çocuğu muayene etmeden filmine bakıp eve gönderen doktor ve bu süreçte öğrendiğim ‘Acil için Dilovası Devlet Hastanesi'ne gitmeyin üzülürsünüz' demeleri” şeklinde konuştu.

“KARIN AĞRISI GEÇER DİYE BEKLESEYDİK”

Bu tür tablolar üzüntülerini daha da artırdığını söyleyen Kocabay, şöyle konuştu: “Ya biz doktorumuzun teşhisine güvenip hastanın karın ağrısı geçer diye bekleseydik ve daha vahim bir tablo ile karşılaşsaydık? Yetkililerden ricam sanayi bölgesi olması da göz önünde bulundurularak Dilovası Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nin, alanında yetkili hekimlerle güçlendirilmesi. Amacım evladı ile alakalı sorun yaşayan biri olarak ilçemize kazandırılan bu sağlık kompleksinin eksiklerinin giderilerek daha işlevsel hale getirilmesi.”

Apandisiti patlayan 8 yaşındaki Ali Kocabay'ın ameliyatının son derece başarılı geçtiği ve minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.