Apse nedir? Apsenin çeşitleri ve tedavi yöntemleri

Apse vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen bir klinik tablodur. Apse nedir? Apse neden olur? Apse çeşitleri nelerdir? Apseye neden olan faktörler, tedavi yöntemleri ve bilmeniz gereken tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Öncelikle apse nedir? Bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudun verdiği bir karşılık olarak da adlandırılabilir. Apse vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Ağrı, kızarıklık ve şişliğe neden olur.

APSE ÇEŞİTLERİ: SICAK APSE

Bu apsede ateş yükselir, ağrı ve zonklama olur. Apsenin oluşma nedeni, her zaman bir veya birkaç mikroptan dolayıdır (yani sebep mikroorganizmadır). Sıcak apsenin, ağrı, kızartı, şişlik, sıcaklık gibi dört belirtisi vardır.(latince, color, rubor, dolor, tumor). Apsenin çevresi sert, ortası ise oynak ve yumuşaktır.

Apseler bulundukları bölgede ağrımakla kalmaz. Vücutta genel ağrılar, ateş, kırıklık, ürperme de yapar; iştah kesilir. Zayıflama, terleme görülür. Apseler bir noktada toplanınca bir hekim tarafından zamanında açılıp içindeki cerahat boşaltılmazsa, vücuda yayılmak suretiyle sonucu daha vahim durumlara neden olabilir.

SOĞUK APSE

Verem hastalığında görülen bir apse türüdür. El şişlik üzerine konulunca sıcaklık alınamaz ve basmakla ağrı uyandırılamaz. Sıcak apsedeki kesin iltihap belirtileri yoktur. Fakat şişlik açılırsa, sıcak apsedeki gibi bir apse içeriğinin olduğu görülür. Soğuk apselerden en çok rastlananı çene kemiğinin, bel kemiğinin ve boyundaki bezelerin verem mikrobu ile tahribinden meydana gelenlerdir. Bunlar boyunda, çene altında bir şişlik biçiminde görülür. Bel kemiği apseleriyse aşağı doğru kayarak kasık altında kendini gösterir. Soğuk apsenin iki özelliği vardır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

1- İçinde irin yapıcı mikroplar ve irinleşme yoktur. apse içeriğini harap olmuş doku oluşturur.

2- Apsenin kaynağı ile görüldüğü yer arasında her zaman doğrudan bir ilişki yoktur. örneğin bel omurlarının soğuk apsesi (omurga veremi, pott hastalığı) kasıkta bir apse ile kendini belli edebilir.

Sıcak apselerin tedavisi, cerrahi müdahale ile gerçekleştirilir. Bu tedavi, uzman doktor tarafından apse yerinin açılması, irinin boşaltılması ve antibiyotikli merhemle uygulamadır. ayrıca ağızdan antibiyotik vermek gereklidir.

KANAMALARA SEBEP OLUYOR

Apseler tedavi edilmezlerse burada üreyen mikroorganizmalar vücudun diğer bölgelerine yayılabilirler. Apseler, komşu dokulara açılabilir veya komşu damarlara ilerleyerek, bu damarlardan kaynaklanan kanamalara sebep olabilir.

SOĞUK APSE TEDAVİSİ

Apseler meydana geldikleri organların çalışmasını bozabilir, vücutta halsizlik, iştahsızlık yapabilirler. Soğuk apselerde ise doktorun önermesi durumunda verem ilaçları kullanılır. Bazen (örneğin böbrek vereminde) hastalığın yayılmasını önlemek için cerrahi işlem yapılabilir.

VÜCUTTA OLUŞAN DİĞER APSELER

Vücudumuzda istemsiz olarak ortaya çıkan ve genellikle mikrop kapmak suretiyle içi iltihap dolu apseler çeşitli şekillerde ve bölgelerde olabilir. İşte o apse çeşitleri ve bölgeler…