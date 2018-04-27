Aşı karşıtlığı, salgın hastalık riskini artırdı

Ülkemizde aşı karşıtlığı yayılıyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Raşit Tükel ise uyarıyor: Çocuklar risk altında. Kızamık vakaları arttı. Kaygılıyız.

Son günlerde sağlıkta en çok tartışılan konu aşı karşıtlığı… Çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011'de 183'ken 2017'de 23 bine çıktı. 23-30 Nisan Dünya Aşı Haftası'nda ‘aşı' gerçeğini Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'e sorduk. İşte anlattıkları.

KAYGIYLA İZLİYORUZ

“Sadece aşı yaptırmayan değil aşısını olan çocuklar da risk altında. Kızamık vakaları giderek artıyor. Aşılar, tıp alanında kullanılan en güvenli uygulamadır. Bunu reddetmek kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır. Aşı karşıtlığının yaygınlaşmasını kaygıyla izliyoruz.”

6 SORUDA AŞI GERÇEĞİ:

1 – Niçin aşı yaptırmalısınız?: Kızamık, difteri, boğmaca gibi sık görülen bazı hastalıklar, çocuk ve bebeklerde ciddi sorunlara ya da ölümlere neden olabilir. Çocukları bu hastalıklardan korumak için aşıya ihtiyaç var.

2 – Aşı yaptırmasak ne olur?: Aileler, geçmişte yaşanmış salgınları bilmiyor. Basit bir aşı ile önlenebilir hastalık olan “kızamık” bugüne dek 200 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu. Yine verem (tüberküloz) halen insanların ölümüne neden olmaya devam ediyor.

3 – Aşılar neyi değiştirdi?: Türkiye'de aşılar 1981 yılından beri uygulanıyor. Bu sayede her yıl 3 milyon çocuğun ölümü, 750 bin çocuğun engelli olması engellendi. Çiçek aşısı sayesinde bu hastalık yok edildi.

4 – Aşılarda cıva var mı?: Thimerosal 1930'lu yıllardan bu yana aşılarda kullanılan organik bir cıva birleşiği. Bu maddenin çocuğun nörolojik gelişimini etkilediği iddia edildi. Bu konuda kesin bilimsel kanıt yok. Aşıdaki cıva miktarı balıktaki cıva kadar düşük.

5 – Aşı kanser yapar mı?: Türkiye'deki çocuklar 18 yaşına kadar 10 farklı aşıdan 21 doz alır. Aşılar kansere neden olmaz, kansere neden olan virüslere karşı koruyucu etki yapar. Karaciğer kanserine neden olan Hepatit B virüsünden Hepatit B aşısı ile korunabilirsiniz. Kadınlarda rahim ağzı kanseri virüsü HPV aşısı ile önlenebilir.

6 – Aşılar otizm yapar mı?: Aşılar hangi hastalığa yönelik yapılıyorsa sadece o hastalığa ait antijen barındırır. Yani “kısırlık” yapmaz otizme neden olmaz.