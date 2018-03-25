Aslında vücudunuz kalp krizini 1 ay önceden size haber veriyor!

TÜİK istatistiklerine göre her yıl ortalama 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve yüz binin üzerinde kişi hayatını kaybediyor. Ancak vücudunuz kalp krizini 1 ay önceden size haber veriyor! O belirtilerin tüm detayını haberden okuyabilirasiniz.

TÜİK istatistiklerine göre her yıl ortalama 300 bin kişi krizi geçiriyor ve 100 binin üzerinde kişi de hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde de milyonlarca vatandaşımız da kalp krizinden korunmayı başarıyor.

Ancak yine de bu rahatsızlık kendini bir ay öncesinden belli ediyor, ipuçları veriyor.

İşte o belirtiler

1- Yorgunluk

Hepimiz bazen yorgun hissedebiliriz. Bu gayet normal. Ama markete giderken bile yoruluyorsanız, durup düşünmeniz gerekiyor.

Ek olarak, eğer birden ve hızlıca nefesiniz kesiliyorsa, acilen doktora görünüp EKG çektirmeniz gerekiyor. Eğer stresli biriyseniz ve kalp sağlığınız pek de iyi değilse her an kalp krizi geçirme riski taşıyorsunuz demektir.

2- Göğüs Ağrısı

Kalp krizinin en önemli belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya sıkışmasıdır.

Göğüs ağrısının benzeri ağrılar, vücudun çeşitli bölgelerinde de gerçekleşebilir. Özellikle kollarda gerçekleşen ağrılara (sol koltuk altı da bu bölgelerden biridir) dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan benzer ağrılar boğazınızda, ensenizde, çenenizde, sırtınızda ve karnınızda da görülebilir. Ağrı genel olarak 15 dakika sürer.

3- Solunum sıkıntısı

Kalp krizi öncesi solunum sıkıntısı ve nefes darlığı olabilir. Bunun temel nedeni de damarlarınızın tıkalı olması nedeniyle akciğerinize kan gidemiyor oluşudur.

Eğer nefes darlığı yaşıyorsanız derhal bir doktora görünmeniz önerilir.

4- Dermansızlık

Sık sık yorgun ve güçsüz hissediyorsanız bunun nedeni akciğerlerinize yeterince kan gitmemesi olabilir. Kronik yorgunluk sendromuna sahip kişilerde kalp krizi riskine sıkça rastlanmaktadır.

5- Baş dönmesi ve soğuk terleme

Aşırı terleme kalp krizi belirtilerindendir. Eğer aşırı ve sık terliyorsanız, doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Baş dönmesinin nedeni de genelde beyne yeterince kan gitmemesidir.