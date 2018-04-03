Ateş basması nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur?

Menopoza giren kadınlarda ayrıca gebelikte hormonal değişimlerden dolayı görülebilen ateş basmaları, kadınlarda daha sık görülmektedir. Çoğunlukla geceleri ortaya çıkan ateş basması, terleme, halsizlik gibi belirtileri olan kişiyi sıkıntıya sokan bir durumdur. Yüksek ateşle karıştırılmaması gereken ateş basması nedir? Belirtiler nelerdir? Tedavisi nasıl olur? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Ateş basması veya sıcak basması denilen durum belli aralıklarda aniden gelen ve bir kaç dakika bazen daha uzun süren, yüzde ve vücudun genellikle üst bölgelerinde kızarma, terleme, üşüme, titreme, çarpıntı, sıkıntı, daralma gibi belirtilerle karakterize bir durumdur. Ateş basması, grip gibi hastalıklar sebebiyle meydana gelen ateş yükselmesi ile karıştırılmamalıdır.

ATEŞ BASMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş basması durumunda en yaygın görülen belirtiler kesinlikle sıcaklıkla ilgilidir. Çok fazla terlenir, çok sıcak hissedilir. Bunun yanı sıra sıcağa bağlı olarak baş dönmesi görülür. Kalp daha hızlı atmaktadır hatta bazen kalp ritim bozuklukları ya da çarpıntı görülebilir. Yüz, kollar ve boyun özellikle kızarabilir. Bunların dışında mide bulantısı beraberinde kusma da gözlemlenebilir. Nadir de olsa baş ağrısı ve bayılma yahut baygınlık hissi ve halsizlik de belirtiler arasında bulunmaktadır.

ATEŞ BASMASI NEDENLERİ

Ateş basmasının birçok farklı sebebi bulunmaktadır:

Menopoz: Ateş basmasına en yaygın neden olarak menopoz gösterilmektedir. Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması ve vücutta çok fazla hormon değişimi olmasına bağlı olarak ateş basması gibi belirtiler görülebilir.

Östrojenin Düşüşü: Östrojen düşüşü vücutta östrojen hormonu üretimi ve seviyeleri aniden düştüğünde gerçekleşen durumdur ve 15 ile 44 yaş arasındaki kadınları etkiler.

Hipertiroidizm: Hipertiroidizm veya aşırı aktif tiroid 20'li yaşlarının başında ve 30'lu yaşlarındaki genç kadınlarda sıcak basmalarının başka bir yaygın sebebidir. Tiroit bezinin görevi vücudun hormonlarının düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Tiroit bezi aşırı çalıştığı zaman fazla hormon üretir ve bu durumda fazla terlemeye neden olur.

Beslenme: Sıcak basmaları et ve şarap gibi belirli gıdalara bağlı da gerçekleşebilir. Aşırı tüketimi ateş basması riskini artırabilir.

Hipofiz bezi: Hipofiz bezinde anormal durumlar veya sorunlar kadınlarda adet döngüleriyle herhangi bir alakası olması gerekmeyen sıcak basmalarına yol açabilir.

Diğer Sebepler: Diyabet, HIV, tüberküloz vb ateş(sıcak) basmalarına neden olabilir. Stres, sigara kullanımı, alkol, kafein, beyaz şeker, baharatlı yiyecekler, enerji içecekleri, ilaçlar vb de genç kadınlarda sıcak basmalarını tetikleyebilen diğer bazı sebeplerdir.

ATEŞ BASMASI(SICAK BASMASI) TEDAVİSİ

Normal olarak sıcak basmaları hafifse hiçbir tedavi gerekmez ama sık sık oluyor ve günlük yaşamı aksatıyorsa doktora başvurulması şarttır. Ateş basması menopoza giren giren kadınlarda en sık görülen şikayetlerden biridir. Menopoz sırasında azalan östrojen hormonunu normal dengeye getirmek için dışarıdan östrojen takviyesi alınır. Antidepresanlar veya epilepsi ilaçları kadınlarda sıcak basmalarını hafifletebilir. Ateş basması çok şiddetli ve kişinin hormon tedavisi almasında bir sakınca yok ise bazen hormon tedavisi uygulanmaktadır. Bunların dışında gün içerisinde bol miktarda su almaya özen gösterin. Magnezyum takviyesi strese bağlı olarak ortaya çıkan ateş basmasını ortadan kaldırabilir. Baharatlı yiyeceklerden de uzak durulması önemlidir.